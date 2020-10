Співробітники корпорації Amazon Inc. працюватимуть з дому до червня 2021 року. Компанія відмовилася від повторного відкриття офісів, адже випадки COVID-19 у США знову зростають.

Раніше компанія заявляла, що працівники можуть залишатися вдома до початку 2021 року. Проте невизначеність щодо відкриття шкіл та різкі закриття, пов'язані зі спалахами коронавірусу, значно ускладнили повернення на роботу батьків дітей шкільного віку, пише Bloomberg.

Ми продовжуємо надавати пріоритет здоров'ю наших співробітників і слідувати вказівкам місцевого самоврядування. Співробітники, котрі виконують функції, з якими можна ефективно впоратися вдома, можуть робити це до 30 червня 2021 року, – сказала представник Amazon у своєму електронному листі.

Ба більше, за словами речниці Amazon вклала значні кошти та ресурси, щоб захистити тих, хто вирішив прийти в офіс, за допомогою фізичного дистанціювання, глибокого очищення, перевірки температури, а також забезпечивши захист для обличчя та дезінфікуючі засоби для рук.

Нагадаємо, нещодавно компанія Alphabet Inc. оголосила, що працівники зможуть продовжити працювати дистанційно до липня 2021 року. Facebook Inc., Twitter Inc. та Square Inc. є одними з технологічних компаній, які повідомили деяким співробітникам, що вони можуть працювати з дому на постійній основі, якщо забажають.