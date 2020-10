Сотрудники корпорации Amazon Inc. будут работать из дома до июня 2021 года. Компания отказалась от повторного открытия офисов, так как случаи COVID-19 в США снова растут.

Ранее компания заявляла, что работники могут оставаться дома до начала 2021 года. Однако неопределенность относительно открытия школ и резкие закрытия, связанные со вспышками коронавируса, значительно усложнили возвращения на работу родителей детей школьного возраста, пишет Bloomberg.

Мы продолжаем отдавать приоритет здоровью наших сотрудников и следовать указаниям местного самоуправления. Сотрудники, выполняющие функции, с которыми можно эффективно справиться дома, могут делать это до 30 июня 2021, – сказала представитель Amazon в своем электронном письме.

Более того, по словам пресс-секретаря Amazon вложила значительные средства и ресурсы, чтобы защитить тех, кто решил прийти в офис, с помощью физического дистанцирования, глубокой очистки, проверки температуры, а также обеспечив защиту для лица и дезинфицирующие средства для рук.

Напомним, недавно компания Alphabet Inc. объявила, что работники смогут продолжить работать дистанционно до июля 2021 года. Facebook Inc., Twitter Inc. и Square Inc. являются одними из технологических компаний, которые сообщили некоторым сотрудникам, что они могут работать из дома на постоянной основе, если пожелают.