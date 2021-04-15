Sony розробляє екологічну упаковку для PlayStation 5

Технологічний гігант Sony розробляє новітню "зелену" упаковку консолі PlayStation 5. Інноваційне рішення покликане зменшити кількість пластику з метою збереження довкілля.

В межах стратегії "Зелений менеджмент" компанія планує виключити використання пластику в упаковці дрібних товарів до 2025 року та зменшити кількість пластикової упаковки на 10% в інших продуктах.

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За останні 50 років використання пластику у всьому світі зросло приблизно у 20 разів, але рівень переробки залишається низьким і становить близько 9%. Це підвищує рівень забруднення Світового океану. Отже, потрібні дії, спрямовані на зміну курсу і захист морських екосистем, що перебувають під загрозою зникнення.

Протягом останніх кількох років ми здійснили ряд кроків, спрямованих на вирішення питання використання пластику в упаковці. Наприклад, у периферійній упаковці PlayStation 4, такій як бездротовий контролер DUALSHOCK 4, ми використовували близько 70% переробленого ПЕТ-пластику для вітрин та підвісних гачків на наших ринках Північної та Південної Америки та Європи,

– йдеться у повідомленні.

Нині компанія запроваджує низку вдосконалень:

розробка упаковки, яка повністю підлягає вторинній переробці;

використання паперової целюлози замість пінополістиролу або пластику;

заміна пластикових кабельних стяжок паперовими;

виключення пластикових захисних мішків, що використовуються для кабелів та інструкцій з експлуатації;

заміна пластикових вітрин у закритих картонних коробках для аксесуарів PS5;

включення складаних, а не приклеєних, вішалок підвісу до зовнішньої упаковки.

Крім того, у 2021 році компанія має намір тестувати включення поліпропілену, переробленого з відходів, в ігрові пристрої.

"Ми продовжуватимемо впроваджувати інновації та технічні можливості щодо використання пластику в нашій упаковці та продуктах, а також розглядатимемо альтернативи пластику", – додають у компанії.