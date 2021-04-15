Технологический гигант Sony разрабатывает новую "зеленую" упаковку консоли PlayStation 5. Инновационное решение призвано уменьшить количество пластика с целью сохранения окружающей среды.

В рамках стратегии "Зеленый менеджмент" компания планирует исключить использование пластика в упаковке малых товаров до 2025 года и уменьшить количество пластиковой упаковки на 10% в других продуктах.

Не пропустите Впервые в мире: Новая Зеландия обяжет финансовые учреждения отчитываться об их влиянии на климат

Важно! За последние 50 лет использование пластика во всем мире возросло примерно в 20 раз, но уровень переработки остается низким и составляет около 9%. Это повышает уровень загрязнения Мирового океана. Следовательно, нужны действия, направленные на изменение курса и защиту морских экосистем, находящихся под угрозой исчезновения.

В течение последних нескольких лет мы осуществили ряд шагов, направленных на решение вопроса использования пластика в упаковке. Например, в периферической упаковке PlayStation 4, такой как беспроводной контроллер DUALSHOCK 4, мы использовали около 70% переработанного ПЭТ-пластика для витрин и подвесных крючков на наших рынках Северной и Южной Америки и Европы,

– говорится в сообщении.

Сейчас компания вводит ряд усовершенствований:

разработка упаковки, которая полностью подлежит вторичной переработке;

использование бумажной целлюлозы вместо пенополистирола или пластика;

замена пластиковых кабельных стяжек бумажными;

исключение пластиковых защитных мешков, используемых для кабелей и инструкций по эксплуатации;

замена пластиковых витрин в закрытых картонных коробках для аксессуаров PS5;

включение складных, а не приклеенных, вешалок подвеса к внешней упаковке.

Кроме того, в 2021 году компания намерена тестировать включениt полипропилена, переработанного из отходов, в игровые устройства.

"Мы будем продолжать внедрять инновации и технические возможности использования пластика в нашей упаковке и продуктах, а также рассматривать альтернативы пластикe", – добавляют в компании.