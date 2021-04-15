Sony разрабатывает экологическую упаковку для PlayStation 5
Технологический гигант Sony разрабатывает новую "зеленую" упаковку консоли PlayStation 5. Инновационное решение призвано уменьшить количество пластика с целью сохранения окружающей среды.
В рамках стратегии "Зеленый менеджмент" компания планирует исключить использование пластика в упаковке малых товаров до 2025 года и уменьшить количество пластиковой упаковки на 10% в других продуктах.
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В течение последних нескольких лет мы осуществили ряд шагов, направленных на решение вопроса использования пластика в упаковке. Например, в периферической упаковке PlayStation 4, такой как беспроводной контроллер DUALSHOCK 4, мы использовали около 70% переработанного ПЭТ-пластика для витрин и подвесных крючков на наших рынках Северной и Южной Америки и Европы,
– говорится в сообщении.
Сейчас компания вводит ряд усовершенствований:
- разработка упаковки, которая полностью подлежит вторичной переработке;
- использование бумажной целлюлозы вместо пенополистирола или пластика;
- замена пластиковых кабельных стяжек бумажными;
- исключение пластиковых защитных мешков, используемых для кабелей и инструкций по эксплуатации;
- замена пластиковых витрин в закрытых картонных коробках для аксессуаров PS5;
- включение складных, а не приклеенных, вешалок подвеса к внешней упаковке.
"Мы будем продолжать внедрять инновации и технические возможности использования пластика в нашей упаковке и продуктах, а также рассматривать альтернативы пластикe", – добавляют в компании.
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