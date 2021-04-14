Нова Зеландія запроваджує закон, який вимагатиме від банків, страхових компаній та інвестиційних менеджерів повідомляти про вплив їх бізнесу на клімат. Країна є першою у світі, яка реалізує подібну ініціативу.

Очікується, що законопроєкт представлять у першому читанні цього тижня. Він вимагатиме від фінансових фірм пояснити, як вони управлятимуть кліматичними ризиками та можливостями.

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Під новий закон підпадають приблизно 200 найбільших компаній країни та кілька іноземних фірм, які досягли сукупного доходу понад 1 мільярд доларів.

Ми просто не можемо досягти нульових викидів вуглецю до 2050 року, якщо фінансовий сектор не знає, який вплив мають їх інвестиції на клімат,

– відзначив міністр з питань зміни клімату Джеймс Шоу.

Розкриття інформації вимагатиметься з наступного фінансового року після прийняття закону, тож перші звіти будуть складатися компаніями у 2023 році.

Додамо, у вересні минулого року уряд Нової Зеландії заявив, що складе звіт фінансового сектору про кліматичні ризики, а тим, хто не зможе розкрити інформацію, доведеться пояснити причини.

Крім того, уряд Нової Зеландії впровадив кілька політик щодо зниження викидів протягом другого терміну, зокрема обіцянку зробити свій громадський сектор вуглецево нейтральним до 2025 року та купувати лише автобуси громадського транспорту з нульовим рівнем викидів із середини цього десятиліття.