Sony розробляє екологічну упаковку для PlayStation 5
Технологічний гігант Sony розробляє новітню "зелену" упаковку консолі PlayStation 5. Інноваційне рішення покликане зменшити кількість пластику з метою збереження довкілля.
Джерело:SIE
В межах стратегії "Зелений менеджмент" компанія планує виключити використання пластику в упаковці дрібних товарів до 2025 року та зменшити кількість пластикової упаковки на 10% в інших продуктах.
Не пропустіть Вперше у світі: Нова Зеландія зобов'яже фінансові установи звітувати про їх вплив на клімат
Протягом останніх кількох років ми здійснили ряд кроків, спрямованих на вирішення питання використання пластику в упаковці. Наприклад, у периферійній упаковці PlayStation 4, такій як бездротовий контролер DUALSHOCK 4, ми використовували близько 70% переробленого ПЕТ-пластику для вітрин та підвісних гачків на наших ринках Північної та Південної Америки та Європи,
– йдеться у повідомленні.
Нині компанія запроваджує низку вдосконалень:
- розробка упаковки, яка повністю підлягає вторинній переробці;
- використання паперової целюлози замість пінополістиролу або пластику;
- заміна пластикових кабельних стяжок паперовими;
- виключення пластикових захисних мішків, що використовуються для кабелів та інструкцій з експлуатації;
- заміна пластикових вітрин у закритих картонних коробках для аксесуарів PS5;
- включення складаних, а не приклеєних, вішалок підвісу до зовнішньої упаковки.
"Ми продовжуватимемо впроваджувати інновації та технічні можливості щодо використання пластику в нашій упаковці та продуктах, а також розглядатимемо альтернативи пластику", – додають у компанії.
Поділитися новиною