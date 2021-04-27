Зоряне небо, північне сяйво, чарівний світанок та захід сонця, неповторні гірські пейзажі – усе це можна побачити у відеоролику, автором якого є китайський фотограф Лін Чень.

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Про зйомку

Відео зняте у форматі RAW. Під час зйомки фотограф працював з камерами Sony Alpha 7S III та Sony Alpha 1. Завдяки надширококутнику йому вдалося отримати об'ємне та детальне зображення. Особливості таймлапс:

висока роздільна здатність;

швидкий автофокус;

ефект розмиття фону.

Цей об'єктив відрізняється надійністю завдяки пило- та вологозахисту, а також спеціальному покриттю лінз, тому ви не пропустите ваші найкращі кадри, навіть в поганих умовах зйомки,

– відзначив керівник відділу маркетингу фото- і відеотехніки Sony Electronics в Росії та країнах СНД Андрій Курганов.

Sony представила таймлапс-зйомку гірських пейзажів та нічного неба: дивіться відео