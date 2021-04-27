Звездное небо, северное сияние, волшебный рассвет и закат солнца, неповторимые горные пейзажи – все это можно увидеть в видеоролике, автором которого является китайский фотограф Лин Чэнь.
Примечательно Sony разрабатывает экологическую упаковку для PlayStation 5
О съемке
Видео снято в формате RAW. Во время съемки фотограф работал с камерами Sony Alpha 7S III и Sony Alpha 1. Благодаря сверхширокоугольнику ему удалось получить объемное и детальное изображение. Особенности таймлапс:
- высокое разрешение;
- быстрый автофокус;
- эффект размытия фона.
Этот объектив отличается надежностью благодаря пыле- и влагозащите, а также специальному покрытию линз, поэтому вы не пропустите ваши лучшие кадры, даже в плохих условиях съемки,
– отметил руководитель отдела маркетинга фото- и видеотехники Sony Electronics в России и странах СНГ Андрей Курганов.
Sony представила таймлапс-съемку горных пейзажей и ночного неба: смотрите видео