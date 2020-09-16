Дослідницьке судно Mayflower здійснить один з перших у світі автономних рейсів через Атлантичний океан. "Капітаном корабля" є штучним інтелект, розроблений спеціалістами від IBM.

Судно вирушило з британського Плімута в однойменне місто в американському Массачусетсі 16 вересня 2020 року. Подорож триватиме 6 місяців, повідомляє ВВС.

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Судно було побудоване завдяки співпраці між морською дослідницькою організацією Promare, американською електронною корпорацією IBM, глобальним консорціумом партнерів та науковими організаціями.

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16 вересня 1620 року з міста Плімут (Англія) до Плімуту в Массачусетсі вирушило приватне судно Mayflower. Воно перевозило переселенців, які згодом заснували одне з перших британських поселень в Північній Америці.

За маршрутом судна можна слідкувати у твіттері. Сторінка проєкту ведеться від першого імені та називається "Капітан ШІ – автономний корабель Mayflower".

"Будучи штучним інтелектом, я не сприймаю "Красу" як таку, але всі навколо постійно кажуть мені, що автономне судно Mayflower прекрасне", – такий допис з'явився на сторінці за день до старту.

Being an AI I don't perceive "Beauty" per se, but everyone around me keeps telling me that the Mayflower Autonomous Ship is beautiful.#autonomousship #AI #edge #cloud #ship #mayflower pic.twitter.com/lumWdOi1Sn — AI Captain - Mayflower Autonomous Ship (@AI_Mayflower) September 15, 2020

Особливості судна

"Капітан-ШІ" відповідатиме за рух корабля по маршруту, він навчений розрізняти різноманітні об'єкти, з якими може зіштовхнутися, перебуваючи на воді. Наприклад – з чайками, човнами чи айсбергами.



Корабель вирушив у рейс 16 вересня 2020 року / Фото з фейсбука Mayflower



Так автономне судно транспортували до океану / Фото з фейсбка Mayflower

Керівник відділу технологій у Великобританії Енді Стенфорд-Кларк уточнив, як штучний інтелект планує курс судна.

Насамперед він визначає, чого слід уникати. Мовиться як про фізичні перешкоди, так і про небезпечні погодні явища.Крім цього, корабель також оснащений системою, яка визначає, чи курс, запропонований роботом-капітаном, законний.

Під час подорожі Mayflower використовуватиме бортове обладнання для збору даних щодо забруднення океану пластиком та глобального потепління.