Суд рассмотрит дело водительницы беспилотного такси Uber, которое в 2018 году сбило человека в американском штате Аризона. Ее обвиняют в непредумышленном убийстве.

Это – первая смертельная авария с участием беспилотного авто. Своей вины водитель не признает, сообщает BBC.

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Как произошла трагедия

Такси сбило 49-летнюю Элейн Герцбер, жительница Аризоны, в 100 метрах от пешеходного перехода. Когда произошла трагедия, водитель авто не следила за дорогой, а смотрела развлекательное шоу талантов "Голос" на телефоне.

Системе не удалось распознать женщину как пешехода, так как она переходила дорогу в запрещенном месте. Травмы Герцбер были несовместимы с жизнью, она умерла в больнице.

Справка. В 2018 году Uber запустили экспериментальные поездки: такси управлялось с бортового компьютера. Водитель находился в салоне, чтобы в случае опасности взять под контроль управления автомобилем.

За рулем такси находилась 46-летняя Рафаэла Васкес. При рождении она получила имя Рафаэль, однако сейчас идентифицирует себя как женщина. Сейчас она – на свободе, однако вынуждена носить электронный браслет. Первые судебные слушания по ее делу состоятся в феврале 2021 года.



Видеорегистратор зафиксировал, что делала Васкес перед ДТП / Фото Tempe Police Department

После трагедии эксперимент в Аризоне свернули. Компании удалось избежать уголовной ответственности. Несмотря на это, одной из причин аварий власти называют именно недостаточный контроль со стороны Uber.

Можно ли было избежать ДТП

Скорость авто достигала более 60 километров в час, когда случилась авария. Правоохранители выяснили, что ДТП можно было бы избежать, если бы Васкес не отвлекалось на смартфон треть времени поездки.

В Нацсовете по вопросам безопасности на транспорте, которая расследует ДТП с участием гражданского транспорта, заверили – авария произошла по вине человека. К ней привело то, что Uber не оценила риски и не контролировала должным образом экспериментальную программу.

Специалисты отметили, что бортовой компьютер авто не отреагировал на пешехода. Он должен был оценить вероятность столкновения, однако этого не произошло.

Об ожиданиях от беспилотных авто

Корреспондент по вопросам технологий Рори Келлан-Джонс прокомментировал трагедию. Он подчеркнул, что авария произошла именно тогда, когда ожидания от беспилотных авто достигли пика.

Все, начиная от Илона Маска, утверждали, что такси-роботы появятся на дорогах уже через несколько лет, сделают их более безопасными и уменьшат пробки,

– отметил он.

И подчеркнул, что это ДТП заставило сомневаться в этих ожиданиях. Ведь несмотря на ряд преимуществ, сочетание автоматизированного и человеческого управления – это задача не из легких.