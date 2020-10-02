Американські вчені створили бюджетний пристрій для посилення слуху. Його можна зібрати самотужки у себе вдома. При цьому, витратити на комплектуючі доведеться не більше ніж 1 долар.

Чимало людей похилого віку потребують слухових пристроїв, проте не завжди можуть придбати їх через високі ціни, повідомляє Sci Tech Daily.

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Середня ціна потрібного апарату сягає майже 4 700 доларів, тож це – поширена проблема для різних країн світу. Вчені з Технологічного інституту штату Джорджія взялися за її розв'язання та розробили дешевий апарат LoCHAid.

Пристрій спроєктований так, аби його виготовлення чи ремонт не завдавали зайвих клопотів. Особливо у місцях, де звичайні слухові апарати недоступні для більшості громадян.

Цікаво! Розробники не використовували дорогих цифрових сигнальних процесорів. Натомість встановили замість них електронні фільтри, які регулюють частотні параметри. Завдяки цьому, зокрема, вдалося зменшити вартість.

"Ми поставили перед собою завдання – розробити мінімалістичний слуховий апарат. Визначити, наскільки він буде хорошим, і запитати, наскільки корисним він буде для мільйонів людей, які могли б ним користуватися", – пояснив науковець Саад Бамла.

Потреба очевидна, оскільки звичайні слухові апарати коштують дорого. Доступ до них має лише частина тих, кому вони справді потрібні,

– наголосив він.

Попри дуже доступну ціну, пристрій має кілька недоліків. Поки що його розмір більший, аніж у решти аналогів. Однак науковці працюватимуть над розв'язанням і цієї проблеми.



Бюджетний слуховий апарат розробили в США / Фото Craig Bromley



Слуховий апарат LoCHAid обійдеться у приблизно 1 долар / Фото Craig Bromley



Групу розробників очолив доцент Саад Бамла / Фото Craig Bromley Групу розробників очолив доцент Саад Бамла / Фото Craig Bromley

Представити компактнішу версію планують вже найближчим часом. Після цього вчені перейдуть до клінічних випробувань пристрою. Розробники також передбачають, що LoCHAid зможе прослужити власнику лише 1,5 року. Змінювати батарейки доведеться раз на 3 тижні.