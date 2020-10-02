Обойдется всего в 1 доллар: бюджетный слуховой аппарат разработали в США
Американские ученые создали бюджетное устройство для усиления слуха. Его можно собрать самостоятельно у себя дома. При этом, потратить на комплектующие придется не более 1 доллара.
Многие пожилые люди нуждаются в слуховых устройствах, однако не всегда могут приобрести их из-за высоких цен, сообщает Sci Tech Daily.
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Средняя цена нужного аппарата достигает почти 4 700 долларов, так что это – распространенная проблема для разных стран мира. Ученые из Технологического института штата Джорджия взялись за ее решение и разработали дешевый аппарат LoCHAid.
Устройство спроектировано так, чтобы его изготовления или ремонт не наносили лишних хлопот. Особенно в местах, где обычные слуховые аппараты недоступны для большинства граждан.
"Мы поставили перед собой задачу – разработать минималистичный слуховой аппарат. Определить, насколько он будет хорошим, и спросить, насколько полезным он будет для миллионов людей, которые могли бы им пользоваться", – пояснил ученый Саад Бамла.
Потребность очевидна, поскольку обычные слуховые аппараты стоят дорого. Доступ к ним имеет только часть тех, кому они действительно нужны,
– подчеркнул он.
Несмотря на очень доступную цену, устройство имеет несколько недостатков. Пока его размер – больше, чем в остальных аналогов. Однако ученые будут работать над решением и этой проблемы.
Бюджетный слуховой аппарат разработали в США / Фото Craig Bromley
Слуховой аппарат LoCHAid обойдется в примерно 1 доллар / Фото Craig Bromley
Группу разработчиков возглавил доцент Саад Бамла / Фото Craig Bromley
Представить компактную версию планируют в ближайшее время. После этого ученые перейдут к клиническим испытаниям устройства. Разработчики также предполагают, что LoCHAid сможет прослужить владельцу только 1,5 года. Менять батарейки придется раз в 3 недели.