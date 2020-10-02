Американские ученые создали бюджетное устройство для усиления слуха. Его можно собрать самостоятельно у себя дома. При этом, потратить на комплектующие придется не более 1 доллара.

Многие пожилые люди нуждаются в слуховых устройствах, однако не всегда могут приобрести их из-за высоких цен, сообщает Sci Tech Daily.

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Средняя цена нужного аппарата достигает почти 4 700 долларов, так что это – распространенная проблема для разных стран мира. Ученые из Технологического института штата Джорджия взялись за ее решение и разработали дешевый аппарат LoCHAid.

Устройство спроектировано так, чтобы его изготовления или ремонт не наносили лишних хлопот. Особенно в местах, где обычные слуховые аппараты недоступны для большинства граждан.

Интересно! Разработчики не использовали дорогих цифровых сигнальных процессоров. Зато установили вместо них электронные фильтры, которые регулируют частотные параметры. Благодаря этому, в частности, удалось уменьшить стоимость.

"Мы поставили перед собой задачу – разработать минималистичный слуховой аппарат. Определить, насколько он будет хорошим, и спросить, насколько полезным он будет для миллионов людей, которые могли бы им пользоваться", – пояснил ученый Саад Бамла.

Потребность очевидна, поскольку обычные слуховые аппараты стоят дорого. Доступ к ним имеет только часть тех, кому они действительно нужны,

– подчеркнул он.

Несмотря на очень доступную цену, устройство имеет несколько недостатков. Пока его размер – больше, чем в остальных аналогов. Однако ученые будут работать над решением и этой проблемы.



Бюджетный слуховой аппарат разработали в США / Фото Craig Bromley



Слуховой аппарат LoCHAid обойдется в примерно 1 доллар / Фото Craig Bromley



Группу разработчиков возглавил доцент Саад Бамла / Фото Craig Bromley Группу разработчиков возглавил доцент Саад Бамла / Фото Craig Bromley

Представить компактную версию планируют в ближайшее время. После этого ученые перейдут к клиническим испытаниям устройства. Разработчики также предполагают, что LoCHAid сможет прослужить владельцу только 1,5 года. Менять батарейки придется раз в 3 недели.