Британська компанія Gravity Industries випробувала реактивний костюм. Завдяки такому винаходу рятувальники отримають можливість швидко надавати медичну допомогу людям у віддалених районах.

Тестовий політ здійснив винахідник Річард Браунінг. Саме його компанія розробила реактивний костюм, повідомляє GNAAS – британська служба швидкої допомоги на Півночі.

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Браунінгу вдалося прилетіти до "жертви" у віддаленому гірському місці всього лише за 90 секунд. Якби ж йому довелося підійматися туди пішки, це зайняло б набагато більше – щонайменше 30 хвилин.

Ідеї розробки полягає в тому, аби фельдшер міг швидко дістатися до пацієнта, стабілізувати його стан та викликати вертоліт або наземну команду рятувальників. Адже коли постає питання про життя чи смерть пацієнта – час дуже важливий.

Тестовий політ на рятувальному реактивному костюмі: відео

"Завдяки цій технології наша команда зможе дістатися до деяких пацієнтів набагато швидше, ніж будь-коли раніше. У багатьох випадках це полегшує страдання пацієнта. Інколи – може врятувати його життя", – прокоментував директор операційного відділу GNAAS.

Ми могли побачити необхідність. Ми точно не знали, як це буде працювати на практиці. Тепер ми це побачили, і це, чесно кажучи, чудово,

– додав він.

Деталі про костюм та плани Gravity Industries Реактивний костюм має 2 міні-двигуни на кожній руці та 1 – на задній частині. Це дозволяє його "пілоту" контролювати свій рух, просто рухаючи руками. Костюм може досягнути максимальної швидкості у 51 кілометр на годину та набирати висоту до 3 658 метрів.

Головний дисплей відображає інформацію про тягу та залишок палива. За словами Браунінга, ймовірність виникнення пожежі – мінімальна. Адже паливо не є особливо вибухонебезпечним або легкозаймистим. До того ж, "пілот" перебуває зможе приземлитися у випадку несправності.



Браунінг протестував реактивний костюм, розроблений своєю компанією/ Фото GNAAS

Попри те, що випробування були успішними, потрібно ще чимало часу, аби рятувальники у реактивних костюмах стали звичним явищем. Адже наразі максимальний час польоту розробки Gravity сягає лише 10 хвилин. До того ж, фельдшери не зможуть літати без достатньої підготовки.

Цікаво! Ще однією перепоною для широкого використання може стати ціна розробки. Нещодавно Браунінг продав один за 340 000 фунтів стерлінгів (438 000 доларів). Проте компанія Gravity Industries працює над тим, аби зробити їх дешевшими.