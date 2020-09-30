Як у "Залізної людини": британці випробували реактивний рятувальний костюм – відео
Британська компанія Gravity Industries випробувала реактивний костюм. Завдяки такому винаходу рятувальники отримають можливість швидко надавати медичну допомогу людям у віддалених районах.
Тестовий політ здійснив винахідник Річард Браунінг. Саме його компанія розробила реактивний костюм, повідомляє GNAAS – британська служба швидкої допомоги на Півночі.
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Браунінгу вдалося прилетіти до "жертви" у віддаленому гірському місці всього лише за 90 секунд. Якби ж йому довелося підійматися туди пішки, це зайняло б набагато більше – щонайменше 30 хвилин.
Ідеї розробки полягає в тому, аби фельдшер міг швидко дістатися до пацієнта, стабілізувати його стан та викликати вертоліт або наземну команду рятувальників. Адже коли постає питання про життя чи смерть пацієнта – час дуже важливий.
Тестовий політ на рятувальному реактивному костюмі: відео
"Завдяки цій технології наша команда зможе дістатися до деяких пацієнтів набагато швидше, ніж будь-коли раніше. У багатьох випадках це полегшує страдання пацієнта. Інколи – може врятувати його життя", – прокоментував директор операційного відділу GNAAS.
Ми могли побачити необхідність. Ми точно не знали, як це буде працювати на практиці. Тепер ми це побачили, і це, чесно кажучи, чудово,
– додав він.
Головний дисплей відображає інформацію про тягу та залишок палива. За словами Браунінга, ймовірність виникнення пожежі – мінімальна. Адже паливо не є особливо вибухонебезпечним або легкозаймистим. До того ж, "пілот" перебуває зможе приземлитися у випадку несправності.
Браунінг протестував реактивний костюм, розроблений своєю компанією/ Фото GNAAS
Попри те, що випробування були успішними, потрібно ще чимало часу, аби рятувальники у реактивних костюмах стали звичним явищем. Адже наразі максимальний час польоту розробки Gravity сягає лише 10 хвилин. До того ж, фельдшери не зможуть літати без достатньої підготовки.