Перевантажувач запустили 2019 року. Судно працює на рейді Миколаївського морського порту.
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Деталі
За інформацією компанії, у відсотковому співвідношенні вантажі склали: 41% – пшениця; 38% – кукурудза; 16% – ячмінь; 5% – ріпак. Потужний плавкран завантажує судно типу Panamax за три дні.
PanamaxЦе стандарт типорозміру контейнеровозів, танкерів та інших суден, що мають максимальні габарити. Вони дозволяють пройти через старі історичні шлюзи Панамського каналу, розміри яких сягають 305 на 33,5 метра.
Найбільше судно "Нібулона" / Фото "Нібулон"
Що відомо про Nibulon Max: коротко
- у травні 2019 року корпус спустили на воду, а вже у вересні – ввели в експлуатацію;
- найдовше кранове судно класу "ріка-море", яке будувалося в Україні за останні 25 років;
- довжина плавкрану становить 140 метрів, а ширина – 28 метрів;
- судно обладнане двома трюмами, вантажомісткість яких сягає 10 тисяч тонн;
- продуктивність двох кранів становить 18 тисяч тонн на добу.