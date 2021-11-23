Перевантажувач запустили 2019 року. Судно працює на рейді Миколаївського морського порту.

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Деталі

За інформацією компанії, у відсотковому співвідношенні вантажі склали: 41% – пшениця; 38% – кукурудза; 16% – ячмінь; 5% – ріпак. Потужний плавкран завантажує судно типу Panamax за три дні.

Panamax Це стандарт типорозміру контейнеровозів, танкерів та інших суден, що мають максимальні габарити. Вони дозволяють пройти через старі історичні шлюзи Панамського каналу, розміри яких сягають 305 на 33,5 метра. Це стандарт типорозміру контейнеровозів, танкерів та інших суден, що мають максимальні габарити. Вони дозволяють пройти через старі історичні шлюзи Панамського каналу, розміри яких сягають 305 на 33,5 метра.

Найбільше судно "Нібулона" / Фото "Нібулон"

Що відомо про Nibulon Max: коротко