Перегрузчик был запущен в 2019 году. Судно работает на рейде Николаевского морского порта.

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По информации компании, в процентном соотношении грузы составили: 41% – пшеница; 38% – кукуруза; 16% – ячмень; 5% – рапс. Мощный плавкран загружает судно типа Panamax за три дня.

Panamax Это стандарт типоразмера контейнеровозов, танкеров и других судов, имеющих максимальные габариты. Они позволяют пройти через старые исторические шлюзы Панамского канала, размеры которых достигают 305 на 33,5 метра. Это стандарт типоразмера контейнеровозов, танкеров и других судов, имеющих максимальные габариты. Они позволяют пройти через старые исторические шлюзы Панамского канала, размеры которых достигают 305 на 33,5 метра.

Крупнейшее судно "Нибулона" / Фото "Нибулон"

Что известно о Nibulon Max: коротко