Перегрузчик был запущен в 2019 году. Судно работает на рейде Николаевского морского порта.
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Подробности
По информации компании, в процентном соотношении грузы составили: 41% – пшеница; 38% – кукуруза; 16% – ячмень; 5% – рапс. Мощный плавкран загружает судно типа Panamax за три дня.
PanamaxЭто стандарт типоразмера контейнеровозов, танкеров и других судов, имеющих максимальные габариты. Они позволяют пройти через старые исторические шлюзы Панамского канала, размеры которых достигают 305 на 33,5 метра.
Крупнейшее судно "Нибулона" / Фото "Нибулон"
Что известно о Nibulon Max: коротко
- в мае 2019 корпус спустили на воду, а уже в сентябре – ввели в эксплуатацию;
- самое длинное крановое судно класса "река-море", которое строилось в Украине за последние 25 лет;
- длина плавкрана составляет 140 метров, а ширина – 28 метров;
- судно оборудовано двумя трюмами, грузоемкость которых достигает 10 тысяч тонн;
- производительность двух кранов составляет 18 тысяч тонн в сутки.