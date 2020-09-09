Ми живемо в час технологічного злету та екологічного занепаду. Наслідки людського господарювання ми спостерігаємо навколо кожного дня, тому світ повинен змінитися, аби вижити. Розглянемо неймовірні прориви та ініціативи, які можуть відкрити шлях до "зеленого" способу життя.

Рівень моря піднімається, глобальна температура зростає, океани стають теплішими, льодовики відступають, водойми катастрофічно забруднені, а екстремальні погодні явища стають занадто звичними. Що далі? Ми досягли критичної точки.

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Відтак, багато інноваторів та підприємств по всьому світу долучаються до екологічних ініціатив та йдуть назустріч зеленому майбутньому, розповідає 24 канал.

1. S. Café: тканина, перероблена з кави

S. Café створив метод перетворення кавової гущі на текстиль, який можна носити, що є більш енергоефективним і швидшим у виробництві, ніж традиційні натуральні волокна.

Їх запатентована пряжа сохне на 200% швидше, ніж бавовна, і може бути виготовлена ​​з низькими температурами та малою енергією. На додаток до цього, пряжа природним чином поглинає запахи та відбиває УФ-промені завдяки своїм унікальним мікропорам.

2. Bakey's: смачний спосіб замінити пластикові столові прилади

Створена Narayana Peesapaty Bakey's – це екологічна альтернатива пластиковим столовим приборам, які не можуть бути перероблені, а отже, щороку виникає велика кількість відходів.

Bakey's / aliexpress

Bakey's – це бренд їстівних столових приборів, які мають три різні смаки: простий, солодкий та солоний. Вони на 100% натуральні, веганські та біорозкладаються.

3. Fairphone: перший у світі екологічний смартфон

Fairphone – довговічний смартфон, який можна легко відремонтувати.

Fairphone / ixbit.com

Замість того, щоб замінити телефон, якщо його частина зламалася, Fairphone дозволяє просто замінити непрацюючий модуль. Все – від акумулятора до аудіороз'єму – можна замінити. Відтак, забруднення навколишнього середовища зменшиться.

4. Waitrose: фургони для доставки, що живляться харчовими відходами

Торік британська мережа супермаркетів Waitrose представила новий парк екологічно чистих фургонів. Фургони працюють на біометані – стійкій зеленій альтернативі викопному паливі.

Транспортні засоби спричинюють високий рівень викидів вуглецю, і вирішальне значення має пошук зелених альтернатив сучасним системам доставки. Фургони, подібні до тих, якими користується Waitrose, можуть змінити систему доставки та зберегти навколишнє середовище.

5. Супермаркет трав'яних садів: менше відходів, кращий смак

Голландська мережа супермаркетів Albert Heijn в 2017 році представила сади з травами для боротьби з відходами та надання споживачам найсвіжіших продуктів. Ініціатива розроблена у співпраці з дизайнерським агентством Studiomfd.

Трави вирощують до зрілості поза супермаркетом перед транспортуванням до магазинів. Потім клієнти можуть зрізати стільки гілочок трав, скільки їм потрібно, не купуючи заздалегідь упаковані. Це простий та ефективний спосіб відмовитися від пластикової упаковки.

6. AirCarbon: стійкий пластик на майбутнє

Проєкт AirCarbon був розроблений компанією Newlight Technologies і вже отримав багато нагород за свою інноваційну стійкість. Він виготовляється із викидів вуглецю, які в іншому випадку викидаються в повітря, і має безліч застосувань.

Це перевірений вуглецево-негативний матеріал, тобто кожен крок його виробництва та використання є повністю екологічним та стійким. Оскільки він виготовляється не з нафти, як інші пластмаси, він також є економічно вигідною альтернативою іншим синтетичним матеріалам.

7. Ювелірні вироби, виготовлені із забрудненого повітря

Daan Roosegaarde – головний автор першого у світі пилососа для смогу. Висота смогової вежі майже 23 фути (7 метрів), вона всмоктує забруднене повітря, очищаючи його в процесі іонізації, перш ніж знову випустити.

Завдяки дизайну Рузгаарда ви навіть можете носити персні, виготовлені зі смогу: ви зможете внести понад 10 700 квадратних футів (1000 квадратних метрів) чистого повітря.

8. Будівництво будинків та зменшення викидів

Ініціатива "Зелене будівництво" (GBI) – це міжнародні зусилля, спрямовані на створення стійких будівель, які ефективно використовують ресурси. Вони пропонують програму сертифікації комерційних будівель, які дотримуються своїх екологічних орієнтирів. Їх метою є встановлення стандарту найкращих проєктів зелених будівель у всьому світі, а також надання незалежних інструментів оцінки вимог до стійкості.

9. Outerwall EcoATM: отримайте гроші за свою стару електроніку

Використана електронна продукція призводить до величезної кількості відходів. Зусилля з переробки активізуються, щоб заохотити людей не викидати свої старі пристрої. Однією з ініціатив є EcoATM – машина, яка дає вам готівку в обмін на викинуті пристрої.

Outerwall EcoATM / TechRax

10. B-Droid: бджоли майбутнього

B-Droid – це лише одна з багатьох спроб створити роботизованих бджіл, які можуть запилювати сільськогосподарські культури так само ефективно, як і їхні органічні аналоги. Дослідники Варшавського університету розробили керуючу платформу, яка запускатиме зграї автономних та напівавтономних роботів, які зможуть ефективно ідентифікувати та запилювати сільськогосподарські культури.

B-Droid / WPtech

Місія B-Droid – допомогти збільшити природну популяцію бджіл, даючи завдання запилення роботам-бджолам з низьким рівнем харчування та високим рівнем праці.

11. Veganbottle: природна альтернатива пластиковим пляшкам

Інноваційна Veganbottle виготовлена із цілком природного біопластику, який назавжди може замінити пластикові пляшки. Все у Veganbottle – від ковпачка до обгортки – виготовлене з матеріалів, які біологічно розкладаються. Пляшка виготовлена ​​з екстрактів цукрової тростини. Цукровий очерет вимагає набагато менше води, ніж інші культури, а виготовлення самої пляшки забирає небагато енергії.

12. Килим, що очищує повітря

Desso Airmaster – це інноваційний бренд килимів, який може очищати повітря у вашому домі, офісі чи школі. Він захоплює пил та інші забруднювачі, роблячи повітря в приміщенні чистим і свіжим.

Desso Airmaster / Alexander van Berge

Переваги дизайну Desso очевидні: поліпшення якості повітря може мати величезний позитивний вплив на здоров'я та самопочуття. Оскільки він не використовує енергію для функціонування, килим Desso є енергоефективним способом підтримки чистоти повітря в приміщенні.

13. Groasis Waterboxx: покращення життя в пустелі

Groasis Waterboxx був створений голландським експортером квітів Пітером Гоффом. Groasis – це посадковий пристрій, що робить вирощування сільськогосподарських культур у пустелі можливим та ресурсоефективним.

Groasis Waterboxx / groasis

Він складається з "розумного відра", виготовленого з переробленого паперу, який може пророщувати насіння, інкубувати саджанці та поливати рослини. Вимагає на 90% менше води, ніж традиційні методи вирощування, і його можна використовувати в найбільш екстремальних кліматичних умовах на Землі.

14. Zéphyr Solar: електроенергія для зон стихійного лиха

Zéphyr Solar – це фотоелектрична куля та екологічний генератор, що створили Карен Асараф, Джулі Даутел та Седрик Томіссі. Аеростату потрібна вода для того, аби надутись, згодом він може виловлювати сонячну енергію з висоти до 50 метрів у повітрі.

Zéphyr Solar / BNP Paribas

Аеростат з'єднаний кабелем з основою, де зберігається енергія. Його творці сподіваються, що це допоможе районам, які постраждали від стихійних лих.

15. ENGIE Insight: ресурси для сталого світу

ENGIE Insight (раніше відома як Ecova) – це ініціатива сталого управління ресурсами, яка співпрацює з бізнесом для зменшення впливу на навколишнє середовище. Вони надають технології та експертів, щоб допомогти компаніям стати більш стійкими та зменшити негативний вплив. ENGIE Insight співпрацювали з AMTRAK, GameStop та іншими, щоб створити економічно ефективну ділову практику, яка не шкодить навколишньому середовищу.

16. Demetra: зменшення харчових відходів

Demetra – створена італійським стартапом Green Code – є цілком природним засобом для збереження продуктів харчування. Він виготовлений з рослинних екстрактів і може покращити термін зберігання натуральних продуктів – вони більше не потребуватимуть зберігання при холодних температурах під час транспортування, тож заощаджуватимуть багато енергії. Сама продукція також може залишатися свіжою та дозрівати довше, ефективно зменшуючи харчові відходи в супермаркетах та продуктах.

17. Безпечне очищення океанів

Винахід Ендрю Тертона та Піта Чеглінського – двох серферів, які хотіли очистити океан. Пристрій може збирати пластик, мийні засоби та олію, дозволяючи чистій воді просочуватися через його структуру. Усередині сміттєвого контейнера є мішок, який затримує будь-які плаваючі забруднювачі. Занурювальний водяний насос всмоктує воду і видає після очищення. Її потрібно спорожнювати лише раз на місяць, тому це може мати величезний вплив на очищення води у всьому світі.

18. Енергія PowWow: заощаджуйте воду та гроші за допомогою додатка

PowWow Energy – це програма, яка повідомляє фермерів, коли виникає проблема з їхньою зрошувальною системою. Вони пропонують два продукти: монітор насосів для зменшення витрат води та консультант зі зрошення для забезпечення найкращого врожаю.

Їхня продукція дозволяє фермерам контролювати власні дані щодо використання води та негайно виявляти витоки труб або поломки. Користувачі отримують повідомлення від програми лише тоді, коли виникає проблема, що дозволяє їм ефективно уникати відходів та отримувати максимум користі від врожаю.

19. CloudFisher: перетворення туману в питну воду

CloudFisher / Thomson Reuters Foundation

CloudFisher, створений Aqualonis, може дозволити людям, які мешкають у прибережних або гірських районах, перетворювати туман у безпечну питну воду. Цю воду також можна використовувати для зрошення сільськогосподарських культур або ведення лісового господарства. CloudFisher виготовлений із тривимірної сітки, яка витримує високу швидкість вітру, зберігаючи при цьому воду. Пристрій буває різних розмірів, щоб задовольнити індивідуальні потреби або потреби цілих сіл.

20. Насіння Еkа 1 та Еkа 2: нове рішення проти вирубки лісів

Виробництво пальмової олії давно пов’язане з широкомасштабним вирубуванням лісів, оскільки величезні площі тропічних лісів очищаються з метою вирощування продукту. Однак насіння, розроблене Golden Agri-Resources, дозволяє змінити ситуацію. Еkа 1 і Еkа 2 – інноваційне насіння, яке може виробляти до трьох разів більше олії, ніж поточні середні показники в галузі. Модифіковане насіння також швидше дозріває і менш сприйнятне до посухи та хвороб.