Эксперты подсчитали, сколько придется потратить, чтобы в течение 30 дней в будущем жить на Луне. По предварительным прогнозам, эта сумма достигнет 325 067 долларов.

Соответствующие расчеты провели эксперты аналитического портала Money. Заметим, что по состоянию на 29 марта это – примерно 9 090 199 гривен.

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Аналитики представили первое в истории пособие "Как получить ипотеку на Луне". Прежде всего подчеркнули, что жизнь на спутнике Земли создает ряд проблем.

Справка. Обычные окна с ними не справятся, а строительство дома, который будет адаптироваться под экстремальные погодные условия и невесомость, может обойтись в кругленькую сумму.

Поэтому важно понимать, во сколько обойдется не только собственность на Луне, но и цена образа жизни. Понадобятся, например, воздушные уплотнители, изоляция и органические источники энергии.



Пособие "Ипотека на Луне" / Фото Money

Кредитные эксперты подсчитали, если брать кредит под 10% на строительство дома, то в течение 25 лет нужно будет выплачивать по 325 тысяч долларов.

Интересно! Общая стоимость строительства дома на Луне достигать более 48 миллионов долларов. Однако при учете наценки на недвижимость эта сумма может возрасти до 61 миллионов.

Как рассчитывали стоимость дома

Аналитики портала Money учли ряд факторов, чтобы рассчитать примерную стоимость дома на спутнике Земли. Во внимание принимали, в частности, стоимость:

сырья, необходимого для строительства дома;

специальных материалов для строительства за пределами Земли;

услуг астронавтов, которые б занимались строительством дома;

Интересно! Чтобы построить дом на Луне, площадью в 76 квадратных метров, нужно минимум 26 рабочих вместе с инструментами, оборудованием и материалами.

транспортировки материалов на Луну;

перевозки груза на поверхность спутника.

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Как адаптироваться к новому образу жизни

Эксперты отметили, чтобы производить электроэнергию на спутнике Земли, нужен небольшой ядерный реактор. Такой обойдется в около 1,3 миллиарда долларов.

Альтернативой будут 34 солнечные панели. Они смогут генерировать достаточно энергии для обслуживания 1 дома. Это обойдется значительно дешевле – 23 616 долларов,

– отметили в Money.

Там также пояснили, что среднестатистической семье, состоящей из 4 человек, потребуется 7 специальных теплиц, чтобы обеспечить себя 1,1 тонной пищи.

"Для стабильного роста урожая и личных потребностей необходимо 5,9 тонны воды. Ее можно выработать, очистив и повторно используя жидкие отходы", – отметили эксперты.

Обратите внимание! Пока все это – лишь предварительные предположения аналитиков Money. Ведь прежде чем колонизация Луны станет реальной, может пройти очень много времени.