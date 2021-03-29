Сколько денег нужно, чтобы жить на Луне: прогноз экспертов
Эксперты подсчитали, сколько придется потратить, чтобы в течение 30 дней в будущем жить на Луне. По предварительным прогнозам, эта сумма достигнет 325 067 долларов.
Соответствующие расчеты провели эксперты аналитического портала Money. Заметим, что по состоянию на 29 марта это – примерно 9 090 199 гривен.
К теме Амбициозные планы: Япония построит завод на Луне к 2035 году
Аналитики представили первое в истории пособие "Как получить ипотеку на Луне". Прежде всего подчеркнули, что жизнь на спутнике Земли создает ряд проблем.
Поэтому важно понимать, во сколько обойдется не только собственность на Луне, но и цена образа жизни. Понадобятся, например, воздушные уплотнители, изоляция и органические источники энергии.
Пособие "Ипотека на Луне" / Фото Money
Кредитные эксперты подсчитали, если брать кредит под 10% на строительство дома, то в течение 25 лет нужно будет выплачивать по 325 тысяч долларов.
Как рассчитывали стоимость дома
Аналитики портала Money учли ряд факторов, чтобы рассчитать примерную стоимость дома на спутнике Земли. Во внимание принимали, в частности, стоимость:
- сырья, необходимого для строительства дома;
- специальных материалов для строительства за пределами Земли;
- услуг астронавтов, которые б занимались строительством дома;
- транспортировки материалов на Луну;
- перевозки груза на поверхность спутника.
Читайте также NASA приступила к созданию интернета на Луне
Как адаптироваться к новому образу жизни
Эксперты отметили, чтобы производить электроэнергию на спутнике Земли, нужен небольшой ядерный реактор. Такой обойдется в около 1,3 миллиарда долларов.
Альтернативой будут 34 солнечные панели. Они смогут генерировать достаточно энергии для обслуживания 1 дома. Это обойдется значительно дешевле – 23 616 долларов,
– отметили в Money.
Там также пояснили, что среднестатистической семье, состоящей из 4 человек, потребуется 7 специальных теплиц, чтобы обеспечить себя 1,1 тонной пищи.
"Для стабильного роста урожая и личных потребностей необходимо 5,9 тонны воды. Ее можно выработать, очистив и повторно используя жидкие отходы", – отметили эксперты.
Поделиться новостью