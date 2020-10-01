Японське космічне агентство JAXA поділилося досить сміливими планами щодо освоєння Місяця. Спільно з американцями до 2035 року вони планують побудувати завод з переробки криги на водень.

Завод мають намір спорудити в районі Південного полюса супутника Землі, повідомляє Kyodo.

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Там, ймовірно, є поклади льоду, з якого отримуватимуть питну воду, кисень та водень. Водень планують використовувати як паливо для космічних кораблів, здатного перевозити 4 космонавтів до шлюзу станції. А також долати відстань до тисячі кілометрів по Місяцю.



Так може виглядати космічна база на Місяці / Ілюстрація JAXA

В космічному агенстві розрахували, що для польоту до станції Gateway та назад знадобиться приблизно 37 тонн води, а для кожної поїздки по поверхні Місяця – близько 21 тонни.

Саме тому науковці вважають, що доставляти паливо з Землі буде набагато дорожче, ніж використовувати вироблене на Місяці.

Створення такого заводу може значно знизити витрати на транспортування палива з Землі. Успішна реалізація проєкту дасть можливість прискорити темпи освоєння Місяця і космосу,

– підкреслили у JAXA.

Японія також планує співпрацювати з США у будівництві орбітальної космічної станції Gateway. Країни обмінюватимуться даними про дослідження Місяця та разом розроблятимуть апарати для його вивчення та освоєння.

Довідка. Gateway – це невелику космічна станція на місячній орбіті, яку в NASA планують розгорнути до 2028 року. А надалі використовувати природний супутник Землі як тестовий полігон для підготовки астронавтів до польоту на Марс.