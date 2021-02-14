Раніше генеральний директор Tesla та Space X Ілон Маск жив в шаленому ритмі – він працював по 120 годин на тиждень. Безперечно, такий графік неминуче спричинить емоційне вигорання та фізичне виснаження навіть у найбільш стійких особистостей.

Сьогодні підприємець так само багато часу приділяє роботі, однак спить по 6 годин на добу. Про це мільярдер розповів в останньому випуску подкасту Джо Рогана.

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"Я пробував спати менше, але моя продуктивність падала", – зазначив Маск. Водночас він підкреслив, що не відчуває потреби спати більше.

Робочий графік бізнесмена

Маск відзначає, що дуже багато працює – до першої або другої години ночі щодня. Крім того, іноді він буває на роботі у вихідні. Однак були часи, коли винахідник працював ще більше та навіть засинав на підлозі під своїм столом в офісі Tesla. У той проміжок часу, коли Маск займався збільшенням виробництва Tesla Model 3, він працював по 120 годин щотижня. Згодом мільярдер чітко заявив, що такий графік був нездоровим.

Ніхто не повинен стільки працювати. Нікому цього не раджу. Працюючи по 120 годин на тиждень, можна трохи зійти з розуму,

– зауважив Ілон Маск.