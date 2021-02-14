Ранее генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск жил в бешеном ритме – он работал по 120 часов в неделю. Бесспорно, такой график неизбежно повлечет за собой эмоциональное выгорание и физическое истощение даже у наиболее устойчивых личностей.

Сегодня предприниматель так же много времени уделяет работе, однако обязательно спит по 6 часов в сутки. Об этом миллиардер рассказал в последнем выпуске подкаста Джо Рогана.

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"Я пробовал спать меньше, но моя продуктивность падала", – отметил Маск. В то же время он подчеркнул, что не испытывает потребности спать больше.

Рабочий график бизнесмена

Маск отмечает, что очень много работает – до часу или двух часов ночи ежедневно. Кроме того, иногда он бывает на работе в выходные. Однако были времена, когда изобретатель работал еще больше и даже засыпал на полу под своим столом в офисе Tesla. В тот период времени, когда Маск занимался увеличением производства Tesla Model 3, он работал по 120 часов в неделю. Впоследствии миллиардер четко заявил, что такой график был нездоровым.

Никто не должен столько работать. Никому этого не советую. Работая по 120 часов в неделю, можно немного сойти с ума,

– сказал Маск.