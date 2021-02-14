Сколько часов в сутки спит Илон Маск: предприниматель рассказал о своем графике
Ранее генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск жил в бешеном ритме – он работал по 120 часов в неделю. Бесспорно, такой график неизбежно повлечет за собой эмоциональное выгорание и физическое истощение даже у наиболее устойчивых личностей.
Сегодня предприниматель так же много времени уделяет работе, однако обязательно спит по 6 часов в сутки. Об этом миллиардер рассказал в последнем выпуске подкаста Джо Рогана.
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Рабочий график бизнесмена
Маск отмечает, что очень много работает – до часу или двух часов ночи ежедневно. Кроме того, иногда он бывает на работе в выходные. Однако были времена, когда изобретатель работал еще больше и даже засыпал на полу под своим столом в офисе Tesla. В тот период времени, когда Маск занимался увеличением производства Tesla Model 3, он работал по 120 часов в неделю. Впоследствии миллиардер четко заявил, что такой график был нездоровым.
Никто не должен столько работать. Никому этого не советую. Работая по 120 часов в неделю, можно немного сойти с ума,
– сказал Маск.
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