У Сінгапурі вулиці почали патрулювати роботи: відео

Сінгапур тестує інноваційне рішення для охорони громадського порядку – роботів-поліцейських Xavier. "Розумний" пристрій здатен фіксувати правопорушення та передавати дані держслужбовцям.

Патрулювання вулиць роботами у місті відбувається вперше. Випробування Xavier відбуватимуться у районі Toa Payoh за двома маршрутами довжиною від 1 кілометра до 1,5 кілометра.

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Про розробку

Робот є результатом співпраці компанії Home Team Science and Technology Agency (HTX) та Агентства з питань науки, технологій та досліджень Сінгапуру. Головна мета проєкту – підвищити операційну ефективність та скоротити залучення людей до патрулювання, особливо у випадку надскладних операцій.

"Патрульний" може виявляти численні правопорушення, зокрема: куріння у заборонених місцях, наявність мопедів чи електросамокатів на пішохідних доріжках, неправильне паркування, незаконну торгівлю, недотримання епідеміологічних вимог тощо.

Характеристики

робот оснащений датчиками для автономного пересування вулицями;

має камеру з кутом огляду 360°, відтак здатен вести фото та відеозйомку вночі;

в режимі реального часу передає матеріали до центру обробки та аналітики;

представники правоохоронних органів можуть працювати одразу з декількома роботами завдяки інтерактивній панелі, а також – віддалено реагувати на порушення

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