Патрулювання вулиць роботами у місті відбувається вперше. Випробування Xavier відбуватимуться у районі Toa Payoh за двома маршрутами довжиною від 1 кілометра до 1,5 кілометра.
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Про розробку
Робот є результатом співпраці компанії Home Team Science and Technology Agency (HTX) та Агентства з питань науки, технологій та досліджень Сінгапуру. Головна мета проєкту – підвищити операційну ефективність та скоротити залучення людей до патрулювання, особливо у випадку надскладних операцій.
"Патрульний" може виявляти численні правопорушення, зокрема: куріння у заборонених місцях, наявність мопедів чи електросамокатів на пішохідних доріжках, неправильне паркування, незаконну торгівлю, недотримання епідеміологічних вимог тощо.
Характеристики
- робот оснащений датчиками для автономного пересування вулицями;
- має камеру з кутом огляду 360°, відтак здатен вести фото та відеозйомку вночі;
- в режимі реального часу передає матеріали до центру обробки та аналітики;
- представники правоохоронних органів можуть працювати одразу з декількома роботами завдяки інтерактивній панелі, а також – віддалено реагувати на порушення
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