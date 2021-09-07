Патрулирование улиц работами в городе происходит впервые. Испытания Xavier проходить в районе Toa Payoh по двум маршрутам длиной от 1 километра до 1,5 километра.

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О разработке

Робот является результатом сотрудничества компании Home Team Science and Technology Agency (HTX) и Агентства по вопросам науки, технологий и исследований Сингапура. Главная цель проекта – повысить операционную эффективность и сократить привлечение людей к патрулированию, особенно в случае сверхсложных операций.

"Патрульный" может обнаруживать многочисленные правонарушения, в частности: курение в запрещенных местах, наличие мопедов или электросамокатов на пешеходных дорожках, неправильную парковку, незаконную торговлю, несоблюдение эпидемиологических требований и тому подобное.

Характеристики

робот оснащен датчиками для автономного передвижения по улицам;

имеет камеру с углом обзора 360°, поэтому способен вести фото и видеосъемку ночью,

в режиме реального времени передает материалы в центр обработки и аналитики;

представители правоохранительных органов могут работать сразу с несколькими работами благодаря интерактивной панели, а также – удаленно реагировать на нарушения.

Робот Xavier обнаруживает курение в запрещенном месте: видео