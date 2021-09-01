Робот допомагав здійснювати експлуатаційне утримання траси неподалік села Бродки. Фахівці зауважують, що це – корисний помічник, який здатен впоратися з дрібним ремонтом доріг у місті з великим трафіком.

Не пропустіть Прозорий дах та крісла невагомості: китайська Baidu представила свій "робокар"

Автори розробки – українські стартапери Євгеній Третяк та Антон Варавін. Роботизована платформа дозволяє автоматизувати процес переміщення важковагового статкування – як на рівному покритті, так і в умовах бездоріжжя.

Характеристики ALLY

  • вихідне живлення 220 – 110 в;
  • колісна форма 4х4 або 4х2;
  • передбачені освітлення та електричний інструмент;
  • переломна рама, яка значно підвищує прохідність пристрою по пересічній місцевості;
  • багажний відсік – 800х1200 або 1000х1200;
  • робот обладнаний підйомником;
  • керування платформою здійснюється за допомогою звичайного смартфона.