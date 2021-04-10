У торгових центрах у Сінгапурі з'явилися 60 ізольованих кабінок для роботи. Це – ініціатива компанії Switch. Свою розробку там описують як робочий простір нового типу.

Година користування таким робочим місцем обійдеться у 3 долари. Схоже, що головним конкурентом Switch у Сінгапурі є кав'ярні з безкоштовним Wi-Fi.

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Подробиці про розробку Switch

Така кабінка – невелика й компактна. Всередині є доступ до Wi-Fi, працює вентилятор. Крім цього, звісно, є й стілець, стіл та лампа з неяскравим освітленням.

Аби скористатися пропозицією, потрібно завантажити спеціальнити додаток. Після цього – "зачекінитися" біля входу у ТРЦ, а потім безпосередньо біля кабінки. Весь час потрібно бути у масці.



Такий вигляд мають кабінки всередині / Фото BBC

У кабінки від Switch не можна приносити з собою їжу та напої. Клієнтів закликають дезінфікувати робоче місця після використання. Крім цього, є люди, які відповідають за прибирання.

Для чого такі кабінки

Як зауважив британський бізнес-психолог Джесс Бейкер, такі кабінки можуть бути популярні серед тих, хто шукає недорогу альтернативу роботі з дому.

"Частина нашої ціннісної пропозиції – це психологічний поділ, який можна досягнути завдяки фізичному поділу між роботою і домом", – наголосив Домінік Пеналоза, засновник Switch.