Необанк Revolut у партнерстві зі спортсменом Ентоні Джошуа випустив дебетову картку, яка світиться в темряві. Проєкт реалізовано в рамках програми збору коштів для незалежних боксерських клубів по всій Великобританії.

З кожної замовленої картки банк пожертвує 1 фунт стерлінгів на підтримку федеративних боксерських клубів в Англії та Шотландії. Крім того, тренажерний зал, який користується найбільшою популярністю, отримає додаткові 10 000 фунтів стерлінгів.

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Зауважують, що на проєкт буде виділено щонайменше 50 000 фунтів стерлінгів.

Важливість проєкту

Такі заклади, як тренажерні зали та розважальні центри, не були включені до урядової програми Великої Британії, спрямованої на підтримку спорту в зимовий період, яку оголосили наприкінці минулого року. Спортивна благодійна організація ukactive підрахувала, що з початку пандемії 400 закладів назавжди закрили свої двері, а ще 2 400 тренажерних залів – в зоні ризику.

Двократний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, що благодійна ініціатива – своєрідна вдячність долі за власний успіх.

Без мого місцевого тренажерного залу я не був би там, де я сьогодні. По всій Великобританії є діти та дорослі, які використовують ці тренажерні зали, щоб поліпшити своє фізичне та психічне здоров'я, а також триматися якомога далі від вулиці. Я справді радію тому, що моя карта Revolut змінить ситуацію на краще,

– поділився боксер.

Лімітована чорно-біла картка, на якій розміщено фірмовий девіз Джошуа – 258, в темряві світиться яскраво зеленим та чорним кольорами.

Revolut випустив банківську картку, яка світиться в темряві: відео