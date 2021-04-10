В торговых центрах в Сингапуре появились 60 изолированных кабинок для работы. Это – инициатива компании Switch. Свою разработку там описывают как рабочее пространство нового типа.

Час пользования таким рабочим местом обойдется в 3 доллара. Похоже, что главным конкурентом Switch в Сингапуре является кафе с бесплатным Wi-Fi.

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Подробности о разработке Switch

Такая кабинка – небольшая и компактная. Внутри есть доступ к Wi-Fi, работает вентилятор. Кроме этого, конечно, есть и стул, стол и лампа с неярким освещением.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно загрузить специальное приложение. После этого – "зачекиниться" у входа в ТРЦ, а затем непосредственно возле кабинки. Все время нужно быть в маске.



Так выглядят кабинки внутри / Фото BBC

В кабинки от Switch нельзя приносить с собой еду и напитки. Клиентов призывают дезинфицировать рабочее места после использования. Кроме этого, есть люди, которые отвечают за уборку.

Для чего такие кабинки

Как заметил британский бизнес-психолог Джесс Бейкер, такие кабинки могут быть популярны среди тех, кто ищет недорогую альтернативу работе из дома.

"Часть нашей ценностного предложения – это психологическое разделение, которое может быть достигнуто благодаря физическому разделению между работой и домом", – подчеркнул Доминик Пеналоза, основатель Switch.