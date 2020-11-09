Сінгапурські вчені створили вікно з подвійним склом та рідиною: воно зберігає енергію – деталі
Загальновідомо, що вікна з подвійним склом справді допомагають економити енергію. Проте, вчені з Сінгапура вдосконалили концепцію, аби зробити її ще більш ефективною. Замість того, щоб залишити повітряний проріз між склом, вчені наповнили його теплопоглинальною, світлонепроникною рідиною.
Як працює технологія?
Розроблене в Наньянгському технологічному університеті експериментальне "розумне вікно" складається з двох звичайних стекол, простір між якими заповнено розчином, що складається з фірмового гідрогелю, води й стабілізувального складу, пише New Atlas.
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Протягом дня, коли сонячне світло проходить через вікно, рідина поглинає і накопичує теплову енергію. Це запобігає нагріванню приміщення, зменшуючи необхідність у використанні кондиціонера. Крім того, з нагріванням рідини гідрогель переходить з прозорого в непрозорий стан – це зменшує кількість видимого світла, що проходить крізь нього зовні та ще більше допомагає зберегти прохолоду в кімнаті.
Вночі, коли сонце сідає, гель охолоджується і знову стає прозорим, вивільняючи накопичену теплову енергію. Частина цієї енергії проходить через скло і потрапляє в кімнату, знижуючи вимоги до системи опалення будівлі.
Сінгапурські вчені розробили "розумне" вікно / Фото Nanyang Technological University
Повідомляється, що "розумне" вікно надає приємний бонус – поглинає зовнішній шум на 15 відсотків ефективніше, ніж традиційні вікна з подвійним склом.
Додамо, вчені британського університету Лафборо працюють над аналогічною системою, хоча вони використовують звичайну воду: при нагріванні сонцем вона викачується з вікна і зберігається в резервуарі. Вночі тепла вода потрапляє в труби в стінах та обігріває будівлю.
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