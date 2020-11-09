Общеизвестно, что окна с двойным стеклом действительно помогают экономить энергию. Однако, ученые из Сингапура усовершенствовали концепцию, чтобы сделать ее еще более эффективной. Вместо того, чтобы оставить воздушный проем между стеклом, ученые наполнили его теплопоглощающей, светонепроницаемой жидкостью.

Как работает технология?

Разработанное в Наньянгском технологическом университете экспериментальное "умное окно" состоит из двух обычных стекол, пространство между которыми заполнено раствором, состоящим из фирменного гидрогеля, воды и стабилизирующего состава, пишет New Atlas.

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В течение дня, когда солнечный свет проходит через окно, жидкость поглощает и накапливает тепловую энергию. Это предотвращает нагревание помещения, уменьшая необходимость в использовании кондиционера. Кроме того, с нагревом жидкости гидрогель переходит из прозрачного в непрозрачное состояние – это уменьшает количество видимого света, проходящего сквозь него снаружи и еще больше помогает сохранить прохладу в комнате.

Ночью, когда солнце садится, гель охлаждается и снова становится прозрачным, высвобождая накопленную тепловую энергию. Часть этой энергии проходит через стекло и попадает в комнату, снижая требования к системе отопления здания.

Сингапурские ученые разработали "умное" окно / Фото Nanyang Technological University

Сообщается, что "умное" окно предоставляет приятный бонус – поглощает внешний шум на 15 процентов эффективнее, чем традиционные окна с двойным стеклом.

Важно! После симуляции и реальных испытаний было установлено, что использование окон может снизить энергопотребление в офисных зданиях до 45 процентов. Теперь университет ищет отраслевых партнеров для коммерциализации технологии.

Добавим, ученые британского университета Лафборо работают над аналогичной системой, хотя они используют обычную воду: при нагревании солнцем она выкачивается из окна и сохраняется в резервуаре. Ночью теплая вода попадает в трубы в стенах и обогревает здание.