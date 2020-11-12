"Синевир" запрошує: відвідувачам пропонують безкоштовні квитки за відсортоване сміття
Національний природний парк "Синевир" проводить "зелену" акцію для туристів. Так, відвідувачі можуть отримати безкоштовний квиток до озера або Реабілітаційного центру бурих ведмедів.
Захід проводиться у межах проєкту "Прибери в національному природному парку "Синевир". Він впроваджується за співфінансування Європейської асоціації дозвілля й охорони природи, розповідає Національний природний парк "Синевир".
Варте уваги: Швед навчив птахів міняти сміття на їжу: як працює розумна годівничка – відео
Головна мета акції – привернути увагу широкого загалу до питань:
- правильного сортування сміття;
- зменшення забруднення;
- збереження довкілля.
Ви можете отримати безкоштовний квиток до озера Синевир або Реабілітаційного центру бурих ведмедів, здавши 4 пластикові, 3 скляні або 2 металеві пляшки у спеціально встановлені контейнери, – зазначають автори ініціативи.
Контейнери для вторсировини / Фото НПП "Синевир"
Поділитися новиною