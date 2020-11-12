Національний природний парк "Синевир" проводить "зелену" акцію для туристів. Так, відвідувачі можуть отримати безкоштовний квиток до озера або Реабілітаційного центру бурих ведмедів.

Захід проводиться у межах проєкту "Прибери в національному природному парку "Синевир". Він впроваджується за співфінансування Європейської асоціації дозвілля й охорони природи, розповідає Національний природний парк "Синевир".

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Зазначається, що екоакція триватиме доти, поки щонайменше 100 людей не долучаться до ініціативи. Екоакція в національному парку "Синевир" / Фото НПП "Синевир" Чому це важливо?

Головна мета акції – привернути увагу широкого загалу до питань:

правильного сортування сміття;

зменшення забруднення;

збереження довкілля.

Ви можете отримати безкоштовний квиток до озера Синевир або Реабілітаційного центру бурих ведмедів, здавши 4 пластикові, 3 скляні або 2 металеві пляшки у спеціально встановлені контейнери, – зазначають автори ініціативи.

Контейнери для вторсировини / Фото НПП "Синевир"