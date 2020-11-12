Национальный природный парк "Синевир" проводит "зеленую" акцию для туристов. Так, посетители могут получить бесплатный билет на озеро или в Реабилитационный центр бурых медведей.

Мероприятие проводится в рамках проекта "Убери в национальном природном парке "Синевир". Он внедряется при софинансировании Европейской ассоциации досуга и охраны природы, рассказывает Национальный природный парк "Синевир".

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Отмечается, что экоакция будет продолжаться до тех пор, пока минимум 100 человек не присоединятся к инициативе.

Экоакция в национальном парке "Синевир" / Фото НПП "Синевир"

Почему это важно?

Главная цель акции – привлечь внимание общественности к вопросам:

правильной сортировки мусора;

уменьшения загрязнения;

сохранения окружающей среды.

Вы можете получить бесплатный билет на озеро Синевир или в Реабилитационный центр бурых медведей, сдав 4 пластиковые, 3 стеклянные или 2 металлические бутылки в специально установленные контейнеры, – отмечают авторы инициативы.

Контейнеры для вторсырья / Фото НПП "Синевир"