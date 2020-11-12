"Синевир" приглашает: туристам предлагают бесплатные билеты за отсортированный мусор
Национальный природный парк "Синевир" проводит "зеленую" акцию для туристов. Так, посетители могут получить бесплатный билет на озеро или в Реабилитационный центр бурых медведей.
Мероприятие проводится в рамках проекта "Убери в национальном природном парке "Синевир". Он внедряется при софинансировании Европейской ассоциации досуга и охраны природы, рассказывает Национальный природный парк "Синевир".
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Отмечается, что экоакция будет продолжаться до тех пор, пока минимум 100 человек не присоединятся к инициативе.
Экоакция в национальном парке "Синевир" / Фото НПП "Синевир"
Почему это важно?
Главная цель акции – привлечь внимание общественности к вопросам:
- правильной сортировки мусора;
- уменьшения загрязнения;
- сохранения окружающей среды.
Вы можете получить бесплатный билет на озеро Синевир или в Реабилитационный центр бурых медведей, сдав 4 пластиковые, 3 стеклянные или 2 металлические бутылки в специально установленные контейнеры, – отмечают авторы инициативы.
Контейнеры для вторсырья / Фото НПП "Синевир"
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