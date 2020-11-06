Шведський інженер Ганс Форсберг взявся за непросту, але корисну справу. Він розробив розумний пристрій, який дозволяє "заробляти їжу" вуличним птахам. Для цього їм потрібно приносити дрібне сміття та вкидати його у спеціальний отвір.

Чоловік є спеціалістом у сфері штучного інтелекту та робототехніки у компанії AFRY. Над розумною годівничкою він працює вже кілька років, про це Форсберг написав на форумі Hackster.

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Ідея винаходу з'явилася у нього, коли той випадково побачив спробу сорок викрасти щось на вулиці. Таку пристрасть птахів до крадіжок він вирішив спрямувати у щось корисне.

Результатом став розумний пристрій, інженер сам написав програми для його роботи інженер. Після того, як всередину потрапляє сміття, механізми насипають корм у годівницю. Найбільше часу, за словами Форсберга, він витратив саме на дозатор, який видає їжу.

Як працює розумна годівничка: дивіться відео з ютуб-каналу Форсберга

Як годівничка виглядає всередині: дивіться відео з ютуб-каналу Форсберга

Наразі основним "обмінним товаром" для птахів є кришечки від пляшок. Пристрій розпізнає їх завдяки надрукованому на 3D-принтері спеціальному металодетектору.

Як швед привчає птахів до годівнички

Форсберг пояснив, що ідея та навіть створення винаходу не обов'язково забезпечує успіх. Тому насамперед він взявся привчати птахів до нового механізму. Він демонстрував їм, що їжа з'являється лише тоді, коли кришка потрапляє у потрібне місце.

Одна з дворових сорок вже добре засвоїла "урок" і є найактивнішою серед птахів, які користуються "обмінником". Інші птахи наразі не проявляють ініціативи, але вже кілька разів намагалися викрасти отриманий корм у сороки, яка принесла кришечку.

Перший крок – це зацікавити птахів та ознайомити їх з годівницею. Я рекомендую всім, хто хоче проводити такі експериментів, почати саме з цього,

– наголосив швед.

Й додав, що хотів би поділитися цим проєктом та своїм досвідом з усіма зацікавленими. Адже подібні експерименти, якщо їх проводитиме велика кількість людей, можуть принести чимало користі.

Що ще планує Форсберг

У намірах шведа – навчити птахів утилізовувати також недопалки та інше дрібне сміття, а не лише кришечки. Адже у околицях їх вже майже не залишилося. Форсбергу навіть доводиться розкидати їх у себе на подвір'ї, аби зацікавлювати сорок "у роботі".