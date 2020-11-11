"Сільпо" ReCycling: під Києвом відкрився перший "зелений" супермаркет – яскраві фото
Нещодавно у Києві на Софіївській Борщагівці відкрився новітній супермаркет "Сільпо", що побудований за останніми "зеленими" технологіями. Це перший магазин мережі, в якому виробляється енергія з відновлюваних джерел.
Відзначають, що супермаркет побудовано відповідно до вимог міжнародної системи сертифікації екологічності будівель BREEAM. Вона передбачає мінімальний вплив на довкілля, використання енергоефективного обладнання і відповідність екологічним цілям, розповідають на офіційному сайті Сільпо.
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Для будівництва супермаркету були залучені кредитні кошти від Європейського банку реконструкції та розвитку в межах підтримки екологічно свідомого бізнесу.
"Зелені" супермаркети – це світовий тренд, який стає дедалі більш затребуваним. Так, європейські мережі щороку будують або переобладнують відповідно до сучасних екологічних вимог по кілька сотень супермаркетів. Вони демонструють вражаючий результат – до 50 відсотків економії енергії завдяки використанню відновлюваних ресурсів. Наша мета — започаткувати цей тренд на українському ринку, – зазначає директорка з маркетингу "Сільпо" Катерина Огуряєва.
Екологічні рішення нового магазину
- Геотермальне опалення і кондиціонування: магазин обладнаний тепловим насосом, який дозволяє використовувати електроенергію в менших об’ємах.
- Екологічно чисті візочки та кошики: вони виготовлені з перероблених рибальських сіток, мотузок і пластику.
- Сонячна електростанція на даху: вона складається з 664 панелей – це дозволить мінімізувати використання електроенергії.
- Холодильні установки без фреону: холодоагентом виступає вуглекислий газ, який має вищі показники енергоефективності та нульовий потенціал руйнування озонового шару Землі.
- Критий паркінг для велосипедів, велопрокат та заправка для електромобілів.
- Зовнішнє освітлення від сонячної енергії: 16 опор із ліхтарями, обладнаних сонячними панелями й акумуляторами, які заряджаються протягом дня і віддають електроенергію ліхтарям у темний час доби.
- Станція з прийому вторсировини Silpo Recycling: за кожен кілограм відсортованих відходів на рахунок покупця нараховують бали, які можна використовувати для покупок в мережі “Сільпо”.
"Сільпо" ReCycling / Фото silpo.ua
Довідка
"Сільпо" – одна з найбільших національних мереж продовольчих супермаркетів України. Станом на сьогодні нараховує 272 супермаркети, у тому числі 4 делікатес-маркети Le Silpo та інтернет-магазин shop.silpo.ua, який запустили під час локдауну. У компанії діє проєкт підтримки та розвитку малих українських виробників "Лавка традицій", продукцію яких можна придбати в торгових точках ритейлера. Мережа входить до однієї з найбільших торгово-промислових груп України Fozzy Group.
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