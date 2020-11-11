Недавно в Киеве на Софиевской Борщаговке открылся новейший супермаркет "Сильпо", построенный по последним "зеленым" технологиям. Это первый магазин сети, в котором производится энергия из возобновляемых источников.

Отмечают, что супермаркет построен в соответствии с требованиями международной системы сертификации экологичности зданий BREEAM. Она предусматривает минимальное воздействие на окружающую среду, использование энергоэффективного оборудования и соответствие экологическим целям, рассказывают на официальном сайте Сильпо.

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Для строительства супермаркета были привлечены кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития в рамках поддержки экологически сознательного бизнеса.

"Зеленые" супермаркеты – это мировой тренд, который становится все более востребованным. Так, европейские сети ежегодно строят или переоборудуют в соответствии с экологическими требованиями по несколько сотен супермаркетов. Они демонстрируют впечатляющий результат – до 50 процентов экономии энергии благодаря использованию возобновляемых ресурсов. Наша цель – создать этот тренд на украинском рынке, – отмечает директор по маркетингу "Сильпо" Екатерина Огуряева.

Экологические решения нового магазина

Геотермальное отопление и кондиционирование: магазин оборудован тепловым насосом, который позволяет использовать электроэнергию в меньших объемах. Экологически чистые коляски и корзинки: они изготовлены из переработанных рыболовных сетей, веревок и пластика. Солнечная электростанция на крыше: она состоит из 664 панелей – это позволит минимизировать использование электроэнергии. Холодильные установки без фреона: хладагентом выступает углекислый газ, который имеет высокие показатели энергоэффективности и нулевой потенциал разрушения озонового слоя Земли. Крытый паркинг для велосипедов, велопрокат и заправка для электромобилей. Наружное освещение на солнечной энергии: 16 опор с фонарями, оборудованных солнечными панелями и аккумуляторами, которые заряжаются в течение дня и отдают электроэнергию фонарям в темное время суток. Станция по приему вторсырья Silpo Recycling: за каждый килограмм отсортированных отходов на счет покупателя начисляются баллы, которые можно использовать для покупок в сети "Сильпо".

"Сильпо" ReCycling / Фото silpo.ua

Добавим, "Cильпо" отличается индивидуальным подходом к концепции каждого нового магазина. В 2020 году три дизайнерские супермаркета сети четвертый раз вошли в число лучших инновационных дизайнов европейских магазинов по версии European Supermarket Magazine.

Справка

"Сильпо" – одна из крупнейших национальных сетей продовольственных супермаркетов Украины. На сегодня насчитывает 272 супермаркета, в том числе 4 деликатес-маркета Le Silpo и интернет-магазин shop.silpo.ua, который запустили во время локдауна. В компании действует проект поддержки и развития малых украинских производителей "Лавка традиций", продукцию которых можно приобрести в торговых точках ритейлера. Сеть входит в одну из крупнейших торгово-промышленных групп Украины Fozzy Group.