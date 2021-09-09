Швейцарсько-українська Blocksport.io залучила інвестиції на запуск NFT-платформи: сума вражає

Швейцарсько-українська компанія Blocksport.io, яка пропонує sportstech рішення, залучила 900 000 доларів інвестицій. Кошти спрямують на розвиток продукту, масштабування на глобальних ринках, посилення команди розробників та запуск NFT-платформи.

Відомо, що 500 000 доларів компанія отримала від Panda Capital, ще 400 000 – залучила через токенсейл.

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Про компанію

Blocksport.io – sportstech-агентство, що спеціалізується на відеоіграх, кіберспорті та спорті. Розробники пропонують клієнтам так званий App-as-a-Service – брендований мобільний додаток для спортивних команд, стримерів, інфлюенсеров, федерацій та ліг. Рішення дозволяє монетизувати активність фанатів за допомогою гейміфікація.

Засновники проєкту – українець Володимир Люлька і німець Семіх Качан. Головний офіс Blocksport.io розташований у Швейцарії, а основний R&D-центр – в Україні. Команда налічує 15 осіб. На рахунку компанії такі програми:

інкубатор CV Labs у Швейцарії;

акселератор HYPE Sports Innovation (Лондон, Тель-Авів);

швейцарський Acceleradar by Sportradar;

Aves Lair в Нью-Йорку.

Команда розробників Blocksport.io / Фото Володимира Люльки

Серед користувачів Blocksport.io – понад 30 команд і клубів, зокрема: Virtus.Pro, футбольний клуб "Динамо Київ" та інші. Сьогодні компанія є лідером на ринку mobile fan apps for Esports з часткою близько 7%.

"Ми дуже раді, що Blocksport став нашим партнером. Їх додаток просто приголомшливий. Нашим фанатам це подобається, і це відмінний спосіб інтегрувати інших наших партнерів", – відзначив керівник чеської кіберспортивної організації Sinners Esports Макс Ейлер.