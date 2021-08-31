В Україні криптовалютна картка Weld Money має запрацювати в жовтні поточного року. Вихід на ринок Європи та країн СНД запланований на кінець 2021 року.

Цікаво USF оголосив переможців 29-го пітчу: проєкти отримають 25 000 доларів

Про стартап

Розробники мали на меті запропонувати просто й зручне рішення, завдяки якому власники криптовалюти могли оплачувати нею будь-яку покупку або послугу. Так з'явилася криптовалютна картка Weld Money, яка нічим не відрізняється від звичайної банківської картки.

Спочатку криптовалюта використовувалася досить вузьким колом технічно підкованих людей, і тільки для великих переказів через високі транзакційні комісії й низку складнощів при виведенні в фіат,

– зазначив співзасновник проєкту Weld Money Олексій Бобок.

Щоб почати користуватися перевагами картки вам необхідно:

Заповнити форму на сайті, після чого користувач отримує віртуальну карту; Під'єднати до картки будь-яку біржу, на якій знаходиться криптовалюта. Це можна зробити через API за допомогою додатка Weld Money; Додати карту в Apple/Google Pay.

Криптовалютна картка Weld Money / Cкриншот Weld Money