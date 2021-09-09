Відомо, що 500 000 доларів компанія отримала від Panda Capital, ще 400 000 – залучила через токенсейл.

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Про компанію

Blocksport.io – sportstech-агентство, що спеціалізується на відеоіграх, кіберспорті та спорті. Розробники пропонують клієнтам так званий App-as-a-Service – брендований мобільний додаток для спортивних команд, стримерів, інфлюенсеров, федерацій та ліг. Рішення дозволяє монетизувати активність фанатів за допомогою гейміфікація.

Засновники проєкту – українець Володимир Люлька і німець Семіх Качан. Головний офіс Blocksport.io розташований у Швейцарії, а основний R&D-центр – в Україні. Команда налічує 15 осіб. На рахунку компанії такі програми:

інкубатор CV Labs у Швейцарії;

акселератор HYPE Sports Innovation (Лондон, Тель-Авів);

швейцарський Acceleradar by Sportradar;

Aves Lair в Нью-Йорку.