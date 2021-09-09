Известно, что 500 000 долларов компания получила от Panda Capital, еще 400 000 – привлекла через токенсейл.

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О компании

Blocksport.io – sportstech-агентство, специализирующееся на видеоиграх, киберспорте и спорте. Разработчики предлагают клиентам так называемый App-as-a-Service – блиндированное мобильное приложение для спортивных команд, стримеров, инфлюенсеров, федераций и лиг. Решение позволяет монетизировать активность фанатов с помощью геймификации.

Основатели проекта – украинец Владимир Люлька и немец Семих Качан. Главный офис Blocksport.io расположен в Швейцарии, а основной R&D-центр – в Украине. Команда насчитывает 15 человек. На счету компании такие программы:

инкубатор CV Labs в Швейцарии;

акселератор HYPE Sports Innovation (Лондон, Тель-Авив)

швейцарский Acceleradar by Sportradar;

Aves Lair в Нью-Йорке.