Известно, что 500 000 долларов компания получила от Panda Capital, еще 400 000 – привлекла через токенсейл.
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О компании
Blocksport.io – sportstech-агентство, специализирующееся на видеоиграх, киберспорте и спорте. Разработчики предлагают клиентам так называемый App-as-a-Service – блиндированное мобильное приложение для спортивных команд, стримеров, инфлюенсеров, федераций и лиг. Решение позволяет монетизировать активность фанатов с помощью геймификации.
Основатели проекта – украинец Владимир Люлька и немец Семих Качан. Главный офис Blocksport.io расположен в Швейцарии, а основной R&D-центр – в Украине. Команда насчитывает 15 человек. На счету компании такие программы:
- инкубатор CV Labs в Швейцарии;
- акселератор HYPE Sports Innovation (Лондон, Тель-Авив)
- швейцарский Acceleradar by Sportradar;
- Aves Lair в Нью-Йорке.