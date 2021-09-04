У Швеції виготовили першу в світі "зелену" сталь

Шведська компанія створила сталь без використання викопного палива, яке забруднює атмосферу. Перша в світі партія "зеленого" металу піде на виробництво вантажних автомобілів.

Метал використовується практично в усіх сферах людської життєдіяльності. Однак в процесі його виробництва виділяється багато вуглецю, який сприяє зміні клімату.

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"Зелений" метал

Перший у світі метод виготовлення металу без використання викопного палива розробив шведський консорціум SSAB. "Зелену" сталь зробили з використанням HYBRIT – водневої проривної технології виробництва заліза, в якій для створення екологічно чистого газу використовується електрика з відновлюваних джерел. У цьому процесі водень замінює викопне паливо як при виробництві залізних гранул, так і в процесі очищення вуглецю.



Найперше із "зеленої" сталі виготовили підсвічник / Фото SSAB

Першу партію екометалу виготовили ​​на пілотному заводі HYBRIT, розташованому на півночі Швеції. Її передали Volvo Group для виробництва вантажних автомобілів. Завод наразі працює не на повну потужність, однак в SSAB очікують, що вже у 2026 році він виготовлятиме "зелену" сталь у промислових масштабах.

Перша у світі металева сировина, що не містить викопних речей, – це не лише прорив для SSAB, він є доказом того, що можна здійснити перехід та значно зменшити глобальний викид вуглецю у металургійній промисловості,

– заявив президент і генеральний директор SSAB Мартін Ліндквіст.



​Відправка "зеленої" сталі / Фото SSAB

Глобальне вуглецеве забруднення