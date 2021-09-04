Металл используется практически во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Однако в процессе его производства выделяется много углерода, который способствует изменению климата.

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"Зеленый" металл

Первый в мире метод изготовления металла без использования ископаемого топлива разработал шведский консорциум SSAB. "Зеленой" сталь сделали с использованием HYBRIT – водородной прорывной технологии производства железа, в которой для создания экологически чистого газа используется электричество из возобновляемых источников. В этом процессе водород заменяет ископаемое топливо как при производстве железных гранул, так и в процессе очистки углерода.



Первым из "зеленой" стали изготовили подсвечник / Фото SSAB

Первую партию эко-металла изготовили на пилотном заводе HYBRIT, расположенном на севере Швеции. Ее передали Volvo Group для производства грузовых автомобилей. Завод пока работает не на полную мощность, однако в SSAB ожидают, что уже в 2026 году он будет производить "зеленую" сталь в промышленных масштабах.

Первое в мире металлическое сырье, которое не содержит ископаемых вещей, – это не только прорыв для SSAB, он является доказательством того, что можно осуществить переход и значительно уменьшить глобальный выброс углерода в металлургической промышленности,

– заявил президент и генеральный директор SSAB Мартин Линдквист.

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Отправка "зеленой" стали / Фото SSAB

Глобальное углеродное загрязнение