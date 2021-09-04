Метал використовується практично в усіх сферах людської життєдіяльності. Однак в процесі його виробництва виділяється багато вуглецю, який сприяє зміні клімату.
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"Зелений" метал
Перший у світі метод виготовлення металу без використання викопного палива розробив шведський консорціум SSAB. "Зелену" сталь зробили з використанням HYBRIT – водневої проривної технології виробництва заліза, в якій для створення екологічно чистого газу використовується електрика з відновлюваних джерел. У цьому процесі водень замінює викопне паливо як при виробництві залізних гранул, так і в процесі очищення вуглецю.
Найперше із "зеленої" сталі виготовили підсвічник / Фото SSAB
Першу партію екометалу виготовили на пілотному заводі HYBRIT, розташованому на півночі Швеції. Її передали Volvo Group для виробництва вантажних автомобілів. Завод наразі працює не на повну потужність, однак в SSAB очікують, що вже у 2026 році він виготовлятиме "зелену" сталь у промислових масштабах.
Перша у світі металева сировина, що не містить викопних речей, – це не лише прорив для SSAB, він є доказом того, що можна здійснити перехід та значно зменшити глобальний викид вуглецю у металургійній промисловості,
– заявив президент і генеральний директор SSAB Мартін Ліндквіст.
Відправка "зеленої" сталі / Фото SSAB
Глобальне вуглецеве забруднення
- За даними Carbon Brief, на металургійну промисловість припадає 11% світових викидів вуглекислого газу.
- Причому з них за 9% відповідають всього лише 553 звичайні металургійні заводи.
- Зважаючи на прогнози Міжнародного енергетичного агентства про те, що до 2050 року виробництво сталі у всьому світі зросте на третину, технологія на водневій основі могла б запобігти глобальній кліматичній кризі.