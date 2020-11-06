Шведский инженер Ганс Форсберг взялся за непростое, но полезное дело. Он разработал умное устройство, которое позволяет "зарабатывать пищу" уличным птицам. Для этого им нужно приносить мелкий мусор и бросать его в специальное отверстие.

Мужчина является специалистом в области искусственного интеллекта и робототехники в компании AFRY. Над разумной кормушкой он работает уже несколько лет, об этом Форсберг написал на форуме Hackster.

Интересно В Великобритании открыли парк отдыха для ежей: как он выглядит – трогательное видео

Идея изобретения появилась у него, когда он случайно увидел попытку сорок похитить что-то на улице. Такую страсть птиц к кражам он решил направить в что-то полезное.

Результатом стал умное устройство, инженер сам написал программы для его работы. После того как внутрь попадает мусор, механизмы насыпают корм в кормушку. Больше всего времени, по словам Форсберга, он потратил именно на дозатор, который выдает пищу.

Как работает умная кормушка: смотрите видео с ютуб-канала Форсберга​

Как кормушка выглядит внутри: смотрите видео с ютуб-канала Форсберга​

Сейчас основным "обменным товаром" для птиц является крышечки от бутылок. Устройство распознает их благодаря напечатанном на 3D-принтере специальном металлодетекторов.

Как швед приучает птиц к кормушке

Форсберг пояснил, что идея и даже создания изобретения необязательно обеспечивает успех. Поэтому прежде всего он взялся приучать птиц к новому механизму. Он демонстрировал им, что еда появляется только тогда, когда крышка попадает в нужное место.

Одна из дворовых сорок уже хорошо усвоила "урок" и является самой активной среди птиц, которые пользуются "обменником". Другие пока не проявляют инициативы, но уже несколько раз пытались похитить полученный корм в сороки, которая принесла крышечку.

Первый шаг – это заинтересовать птиц и ознакомить их с кормушкой. Я рекомендую всем, кто хочет проводить такие экспериментов, начать именно с этого,

– отметил швед.

И добавил, что хотел бы поделиться этим проектом и своим опытом со всеми заинтересованными. Ведь подобные эксперименты, если их проводить большое количество людей, могут принести немало пользы.

Что еще планирует Форсберг

В намерениях шведа – научить птиц утилизировать также окурки и другой мелкий мусор, а не только крышечки. Ведь в окрестностях их уже почти не осталось. Форсберг даже приходится разбрасывать их у себя во дворе, чтобы заинтересовывать сорок "в работе".