У Великобританії відкрили парк відпочинку для їжаків: як він виглядає – зворушливе відео
Курортний готель Parkdean Resorts створив простір для їжаків у національному парку Великобританії Лейк-Дістрикт. Відтепер вони можуть зупинитися там і перезимувати.
Ініціатива Parkdean Resorts полягає у забезпеченні тваринам затишного притулку, адже їжаки були включені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Зона для відпочинку включає чотири мінібудинки, подвійні склопакети, що зберігають тепло, та спеціальний захист від співробітників готелю, пише Mirror.
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Парк відпочинку для їжаків / Фото Parkdean Resorts
Ми хотіли зробити щось велике та сміливе, аби привернути увагу нації й закликати всіх допомогти захистити їжаків від зникнення. А що може бути краще, ніж мініатюрний парк відпочинку, розроблений та побудований спеціально для них?, – відзначає керівник відділу обслуговування клієнтів компанії Parkdean Resorts Кетрін Лінн.
Парк відпочинку для їжаків у Великобританії: дивіться відео
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