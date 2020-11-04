Курортний готель Parkdean Resorts створив простір для їжаків у національному парку Великобританії Лейк-Дістрикт. Відтепер вони можуть зупинитися там і перезимувати.

Ініціатива Parkdean Resorts полягає у забезпеченні тваринам затишного притулку, адже їжаки були включені до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення. Зона для відпочинку включає чотири мінібудинки, подвійні склопакети, що зберігають тепло, та спеціальний захист від співробітників готелю, пише Mirror.

Читайте також: Не будьте байдужими: у Києві встановили автомат, що замінює пластикові пляшки на корм для тварин

Чому це важливо? Популяція їжаків у Великобританії стрімко зменшується: у 2018 році їх залишалося лише 500 тисяч. Вони помирають взимку, адже не знаходять затишного місця для сплячки, потрапляють в багаття або стають жертвами хижаків. Парк відпочинку стане зоною, де їжаки зможуть безпечно відпочити та пережити зиму.

Як виглядає простір? Парк відпочинку надає тваринам усі зручності, має маленькі ворота та мінісвітильники – простір нагадує парки Parkdean.

Парк відпочинку для їжаків / Фото Parkdean Resorts

Ми хотіли зробити щось велике та сміливе, аби привернути увагу нації й закликати всіх допомогти захистити їжаків від зникнення. А що може бути краще, ніж мініатюрний парк відпочинку, розроблений та побудований спеціально для них?, – відзначає керівник відділу обслуговування клієнтів компанії Parkdean Resorts Кетрін Лінн.

Догляд за їжаками розпочався як місцева ініціатива, а згодом – розширився по всій країні.

Парк відпочинку для їжаків у Великобританії: дивіться відео