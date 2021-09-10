Абревіатура ARCAS (AI-Powered, Computerized Solution for Assault Rifles) означає комп'ютеризоване рішення для штурмових гвинтівок на базі штучного інтелекту.

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Про пристрій

Інноваційна комп'ютерна система взаємодіє з електрооптичним прицілом гвинтівки або з окуляром, встановленим на шоломі. У свою чергу штучний інтелект здійснює аналіз навколишнього середовища та надає солдатам чітку інформацію в режимі реального часу.

Розробники представили дві модифікації, відтак пристрій може мати тепловізійний приціл та приціл для слабкого освітлення. ARCAS здатний взаємодіяти з будь-яким електрооптичним прицілом. Система може запускати додаткові й сторонні додатки залежно від операційних потреб та вимог замовника.

Як працює система ARCAS: дивіться відео

Особливості

Пристрій забезпечує солдатів унікальними бойовими можливостями:

вимір дальності до цілі;

автоматична балістична корекція польоту кулі;

виявлення точки ведення вогню;

визначення напрямку руху цілі;

можливість ведення вогню з-за рогу і зі стегна;

вбудована система "свій-чужий";

відстеження кількості боєприпасів, що залишилися в магазині.