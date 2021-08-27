Ракета зможе маневрувати на різних висотах, тож її складно буде виявити за допомогою наземних радарів. Її планують застосовувати як на морі, так і на суші.

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Успішні випробування першого ступеня відбулися 25 серпня у Промонторі, штат Юта. В межах заходу перевірили систему управління вектором тяги ракетного прискорювача. Випробування другого ступеня – вагомий крок до розгортання гіперзвукової зброї для ВМС США та армії.

За лічені хвилини винищувачі ВМФ і Армії зможуть вражати важливі цілі в сотні або навіть тисячі миль від них. Доставка гіперзвукової зброї – один з головних пріоритетів Міністерства оборони,

– йдеться в заяві ВМС США.

На озброєнні армії розробка має з'явитися до кінця 2023 року. За попередньою інформацією, до 2023 року ракету встановлять на кораблі, а у 2024 році – на підводні човни.