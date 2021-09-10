Аббревиатура ARCAS (AI-Powered, Computerized Solution for Assault Rifles) означает компьютеризированное решение для штурмовых винтовок на базе искусственного интеллекта.

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Об устройстве

Инновационная компьютерная система взаимодействует с электрооптическим прицелом винтовки или с окуляром, установленным на шлеме. В свою очередь искусственный интеллект осуществляет анализ окружающей среды и предоставляет солдатам четкую информацию в режиме реального времени.

Разработчики представили две модификации, поэтому устройство может иметь тепловизионный прицел и прицел для слабого освещения. ARCAS способен взаимодействовать с любым электрооптическим прицелом. Система может запускать дополнительные и посторонние приложения в зависимости от операционных потребностей и требований заказчика.

Как работает система ARCAS: смотрите видео

Особенности

Устройство обеспечивает солдат уникальными боевыми возможностями:

измерение дальности до цели;

автоматическая баллистическая коррекция полета пули;

выявление точки ведения огня;

определение направления движения цели;

возможность ведения огня из-за угла и с бедра;

встроенная система "свой-чужой";

отслеживание количества боеприпасов, оставшихся в магазине.

Еще одно преимущество – боевая информация может поступать в виде дополненной реальности бойцам, а они в свою очередь смогут управлять оружием при помощи специального джойстика и графического интерфейса.