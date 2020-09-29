Штучний інтелект на варті безпеки праці: на Ладижинській ТЕС вдвічі знизилися порушення – ДТЕК
Система зі штучним інтелектом "Farseer", яка була впроваджена командою ДТЕК в лютому, допомогла скоротити порушення правил безпеки праці на Ладижинській ТЕС у два рази. Загалом від початку року на підприємстві виявлено 35 порушень. Примітно, що за аналогічний період минулого року зафіксовано 78.
Головне призначення інноваційної системи відеоспостереження – забезпечення того, аби кожен енергетик після робочої зміни повернувся додому живим і здоровим. 35 виявлених і вчасно усунених порушень безпеки праці – рівнозначно кількості недопущених нещасних випадків і врятованих життів, – відзначив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.
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Інноваційна система "Farseer" використовує комп'ютерний зір та нейронні мережі. Розробником штучного інтелекту є українське технологічне об'єднання Limpid Group. Представники ДТЕК підкреслюють, що для компанії важливо знаходити інноваційні рішення в Україні і, таким чином, підтримувати талановиту молодь і високопрофесійних розробників.
Технологія в режимі реального часу аналізує зображення з камер спостереження і миттєво фіксує порушення: відсутність у працівників захисної каски або окулярів, а також перебування в забороненій зоні. Ця інформація відразу передається відповідальному за безпеку персоналу, – розповів директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.
Які можливості відкриває інноваційна система безпеки?
За час роботи системи енергетики почали більш свідомо ставитися до своєї безпеки і менше нехтувати правилами безпечної поведінки на підприємстві. По кожному випадку ми проводимо профілактичну бесіду і вживаємо заходів, щоб не допустити повторення ситуації, – відзначив керівник департаменту охорони праці та промислової безпеки ДТЕК Ладижинська ТЕС Анатолій Нетреба.