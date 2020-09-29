Головне призначення інноваційної системи відеоспостереження – забезпечення того, аби кожен енергетик після робочої зміни повернувся додому живим і здоровим. 35 виявлених і вчасно усунених порушень безпеки праці – рівнозначно кількості недопущених нещасних випадків і врятованих життів, – відзначив генеральний директор ДТЕК Енерго Дмитро Сахарук.

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Ба більше, крім підвищення рівня безпеки співробітників нова технологія допомагає енергетикам робити внесок в енергетичну безпеку країни, адже система стежить за тим, щоб не відбулося несанкціонованого втручання в роботу обладнання і зупинки підприємства.

Штучний інтелект Farseer знизив кількість порушень безпеки праці на Ладижинській ТЕС / ДТЕК

Інноваційна система "Farseer" використовує комп'ютерний зір та нейронні мережі. Розробником штучного інтелекту є українське технологічне об'єднання Limpid Group. Представники ДТЕК підкреслюють, що для компанії важливо знаходити інноваційні рішення в Україні і, таким чином, підтримувати талановиту молодь і високопрофесійних розробників.

Технологія в режимі реального часу аналізує зображення з камер спостереження і миттєво фіксує порушення: відсутність у працівників захисної каски або окулярів, а також перебування в забороненій зоні. Ця інформація відразу передається відповідальному за безпеку персоналу, – розповів директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.