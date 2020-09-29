Главное предназначение инновационной системы видеонаблюдения – чтобы каждый энергетик после рабочей смены вернулся домой живым и здоровым. 35 выявленных и вовремя устраненных нарушений безопасности труда – равнозначно количеству не допущенных несчастных случаев и спасенных жизней, – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.

Важно: Украинские студенты создали робота, который измеряет температуру: фото

Более того, помимо повышения уровня безопасности сотрудников новая технология помогает энергетикам вносить вклад в энергетическую безопасность страны, ведь система следит за тем, чтобы не произошло несанкционированного вмешательства в работу оборудования и остановки предприятия.

Искусственный интеллект Farseer снизил количество нарушений безопасности труда на Ладыжинской ТЭС / ДТЭК

Инновационная система "Farseer" использует компьютерное зрение и нейронные сети. Разработчиком искусственного интеллекта является украинское технологическое объединение Limpid Group. Представители ДТЭК подчеркивают, что для компании важно находить инновационные решения в Украине и, таким образом, поддерживать талантливую молодежь и высокопрофессиональных разработчиков.

Технология в режиме реального времени анализирует изображение с камер наблюдения и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитной каски или очков, а также пребывание в запрещенной зоне. Эта информация сразу передается ответственному за безопасность персонала, – рассказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.