Искусственный интеллект на страже безопасности труда: на Ладыжинской ТЭС снизились нарушения
Система с искусственным интеллектом "Farseer", которая была внедрена командой ДТЭК в феврале, помогла сократить нарушения правил безопасности труда на Ладыжинской ТЭС в два раза. Всего с начала года на предприятии выявлено 35 нарушений. Примечательно, что за аналогичный период прошлого года зафиксировано 78.
Главное предназначение инновационной системы видеонаблюдения – чтобы каждый энергетик после рабочей смены вернулся домой живым и здоровым. 35 выявленных и вовремя устраненных нарушений безопасности труда – равнозначно количеству не допущенных несчастных случаев и спасенных жизней, – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.
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Технология в режиме реального времени анализирует изображение с камер наблюдения и мгновенно фиксирует нарушения: отсутствие у работников защитной каски или очков, а также пребывание в запрещенной зоне. Эта информация сразу передается ответственному за безопасность персонала, – рассказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.
Какие возможности открывает инновационная система безопасности?
За время работы системы энергетики начали более сознательно относиться к своей безопасности и меньше пренебрегать правилами безопасного поведения на предприятии. По каждому случаю мы проводим профилактическую беседу и принимаем меры, чтобы не допустить повторения ситуации, – отметил руководитель департамента охраны труда и промышленной безопасности ДТЭК Ладыжинская ТЭС Анатолий Нетреба.
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