Дослідники-психіатри з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго спільно з японськими колегами IBM створили штучний інтелект, який може встановити рівень самотності людини. Головний фактор оцінки – мова людини.

Виявлення справжнього сенсу слів, сказаних людиною – все ще непросте завдання навіть для найбільш інноваційних систем штучного інтелекту. Емоційна складова досі залишається практично непідвладною новітнім програмам. Незважаючи на вищезгадані перешкоди, сьогодні з'явилися системи, які дають можливість знаходити в сказаному людиною ознаки депресії, психозу, біполярного розладу і ПТСР.

Вчені впровадили штучний інтелект і випробували його на волонтерах. Так, з настанням самоізоляції більшість людей, особливо літніх, стали відчувати самотність гостріше.

Актуальність дослідження

Вчені розробили даний метод з тієї причини, що, згідно з попереднім дослідженням, самотність є більш серйозним фактором ризику передчасної смерті, ніж ожиріння. Незважаючи на це, до цих пір не було об'єктивного методу оцінки рівня самотності.

У чому полягав експеримент?

Під час дослідження вчені провели інтерв'ю тривалістю 1,5 години з кожним з 80 волонтерів. Вікова категорія: від 66 до 94 років. В ході бесіди вчені записали і розшифрували окремі фрази респондентів і пропустили їх через ШІ компанії IBM – він здатний аналізувати мову.

Що встановили?

В результаті, штучному інтелекту вдалося ефективно визначити рівень самотності з неймовірною точністю – 94 відсотки. Також була встановлена ​​певна закономірність: чим більш самотньою почувалася людина, тим довше і більш невпевнено вона відповідала на прямі запитання, що стосуються самотності. Більше того, жінки визнавали, що відчувають себе самотніми, частіше за чоловіків. Водночас чоловіки використовували в своїй мові більше "страшних і радісних" слів.

Перспективи

Представники розробки планують доопрацювати штучний інтелект. Відзначають, що можливо, його можна буде використовувати для діагностики літніх людей.