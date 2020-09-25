Исследователи-психиатры из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с японскими сотрудниками IBM создали искусственный интеллект, который может установить уровень одиночества человека. Главный фактор оценки – речь человека.

Выявление истинного смысла слов, сказанных человеком – все еще непростая задача даже для самых инновационных систем искусственного интеллекта. Эмоциональная составляющая до сих пор остается практически неподвластной новейшим программам. Несмотря на вышеупомянутые препятствия, сегодня появились системы, которые дают возможность находить в сказанном человеком признаки депрессии, психоза, биполярного расстройства и ПТСР.

Ученые внедрили искусственный интеллект и опробовали его на волонтерах. Так, с наступлением самоизоляции многие люди, в особенности пожилые, стали чувствовать одиночество более остро.

Актуальность исследования

Ученые разработали данный метод по той причине, что, согласно предыдущим исследованиям, одиночество является более серьезным фактором риска преждевременной смерти, чем ожирение. Несмотря на это, до сих пор не было объективного метода оценки уровня одиночества.

В чем заключался эксперимент?

Во время исследования ученые провели интервью продолжительностью 1,5 часа с каждым из 80 волонтеров. Возрастная категория: от 66 до 94 лет. В ходе беседы ученые записали и расшифровали отдельные фразы респондентов и пропустили их через ИИ компании IBM – он способен анализировать речь.

Что установили?

В результате, ИИ удалось эффективно определить уровень одиночества с невероятной точностью – 94 процента. Также была установлена некая закономерность: чем более одиноким чувствовал себя человек, тем дольше и более неуверенно он отвечал на прямые вопросы, касаемые одиночества. Более того, женщины признавались, что чувствуют себя одинокими, чаще мужчин. В свою очередь, мужчины использовали в своей речи больше "пугающих и радостных" слов.

Перспективы

Представители разработки планируют доработать искусственный интеллект. Отмечают, что возможно, его можно будет использовать для диагностики пожилых людей.